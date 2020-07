VIDEO Sedinta de Guvern privind alocarea fondurilor europene

Pe ordinea de zi a sedintei, se afla mai multe proiecte de ordonante de urgenta, printre care si cea privind unele masuri in vederea implementarii programului "Noua casa"."Prin locuinta in sensul programului 'Noua casa' se intelege orice imobil cu destinatia de locuinta, alcatuit din una sau mai multe camere de locuit, cu terenul, caile de acces, anexele gospodaresti, facilitatile, dependintele, dotarile si utilitatile aferente acesteia, care satisface cerintele de locuit ale unei persoane sau familii. Prin locuinta noua in sensul programului 'Noua casa' se intelege orice locuinta (...) receptionata la terminarea lucrarilor cu cel mult 5 ani inainte de data solicitarii finantarii garantate. In sensul programului 'Noua casa', locuintele supuse unor lucrari de interventie in vederea consolidarii si/sau reducerii riscului seismic receptionate la terminarea lucrarilor cu cel mult 5 ani inainte de data solicitarii finantarii garantate in intelesul prezentei ordonante de urgenta sunt asimilate locuintelor noi", se arata in OUG care urmeaza sa fie aprobata de Guvern.Potrivit actului normativ, avansul reprezentat de diferenta dintre pretul de achizitie a locuintei rezultat din promisiunea bilaterala de vanzare si finantarea garantata se plateste de catre beneficiar si este intre 5 si 15% din pretul de achizitie a locuintelor, in functie de categoriile de locuinte.Guvernul urmeaza sa ia in discutie si o serie de hotarari, printre care cea privind aprobarea Programului National Competente digitale pentru angajatii din intreprinderi mari, finantat in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014 - 2020.Pe ordinea de zi se mai afla si proiectul privind organizarea si functionarea Ministerului Tineretului si Sportului, aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 pentru Societatea Institutul de Proiectari Chimice "IPROCHIM" SA, dar si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli aferent activitatii de privatizare al Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri pe anul 2020.Guvernul ar putea aproba si suplimentarea numarului maxim de posturi ale Inspectiei Judiciare.Pe agenda se mai afla memorandumul cu tema: "Aprobarea negocierii si semnarii Acordului intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova privind aspectele tehnice, financiare, juridice si organizatorice referitoare la consolidarea podului rutier de frontiera intre cele doua state, peste raul Prut, intre localitatile Galati (Romania) - Giurgiulesti (Republica Moldova)" si un alt memorandum referitor la constituirea Comitetului National de Coordonare a Parteneriatului pentru Guvernare Deschisa in Romania.