30 de ursi au fost indepartati de pe Valea Prahovei, in ultimele doua zile

Potrivit informatiilor transmise, sambata, de Inspectoratul Judetean de Jandarmi Prahova, in ultimele 48 de ore au fost inregistrate 11 interventii ale echipajelor in Sinaia (7), Busteni (3) si Azuga (1) pentru indepartarea a 29 de ursi, cei mai multi, respectiv 21, fiind semnalati la Sinaia."In aceasta perioada de minivacanta, Jandarmeria le retransmite turistilor si, de asemenea, tuturor cetatenilor, o serie de recomandari folositoare pentru a preveni incidente nedorite si pentru a evita producerea unor situatii periculoase.In situatia in care semnalati prezenta animalelor salbatice, va recomandam:- sa va adapostiti in locuri deschise sau alte zone care va asigura protectia;- sa faceti zgomot pe timpul deplasarii pentru a evita intalnirea cu animale salbatice;- sa nu va apropiati pentru a face fotografii;- sa nu ii hraniti;- sa nu aruncati cu pietre sau alte obiecte;- sa va pastrati calmul si sa nu fugiti.Solicitati sprijinul jandarmilor apeland numarul unic pentru apeluri de urgenta 112!", mai arata sursa citata.