Marturia unui roman scapat miraculos din ghearele ursului: "Ii simteam doar maraitul si balele cum ii curg pe fata" VIDEO

Adrian Sima a fost atacat de urs pe 11 noiembrie 2018, pe raza localitatii argesene Malureni, in timp ce se afla la o partida de vanatoare de mistreti.Argeseanul declara ca a ales sa-si spuna povestea pentru a incerca sa atraga atentia despre pericolul pe care-l reprezinta ursii in Romania "Eram la o partida de vanatoare, la mistret, mai sus de Pitesti, in zona Malureni. Partida s-a desfasurat normal, pana cand, spre final, asteptand gonacii, mi-a aparut in fata un urs foarte mare. A trecut de mine, undeva in lateral dreapta aveam un drum forestier, a iesit la drumul respectiv si nu trebuia decat sa traverseze drumul sa plece. In drum, s-a intors efectiv spre mine, m-a fixat si a luat-o glont spre mine. Cateva secunde... Nu ai timp sa reactionezi, sa gandesti.Am urlat cat am putut de tare la el, dar a continuat sa alerge catre mine. Aveam o pusca, am tras un foc in pamant sa incerc sa il sperii. Cand am vazut ca tot continua sa alerge, m-am blocat efectiv si m-am intors cu spatele pe dupa un pom. A venit si m-a luat de picior.La Pitesti m-au transferat cu zero sanse de supravietuire.N-as dori nimanui sa fie in locul meu!Nu ai timp sa reactionezi! Nu ai timp nici sa gandesti! A durat cateva secunde pana a ajuns la mine, dar niciodata nu am avut macar intentia de a impusca un urs.M-a apucat de picior. Ursul cand musca si sfasie. Osul de la mana mi l-a rupt cum rupe un copil o grisina. In momentul in care m-a luat de cap ma asteptam sa mor. Ii simteam doar maraitul si balele cum ii curg pe fata si ii simteam blana intre degete.Protejam, protejam, protejam, protejam... Dar pe om cum il protejam?Cel mai mare regret al meu este ca nu mai pot iesi in natura", spune, printre altele, barbatul.