De ce nu trebuie hranite animalele salbatice pe care le intalnim la drumul mare

Iar turistii se lauda pe retelele de socializare, unde posteaza fotografii in care indica faptul ca hranesc animalele pe care le considera pasnice si jucause.Altii, mai curajosi, merg chiar in preajma lor, in ciuda avertismentelor ca acest lucru este periculos.Specialistii spun ca ursii care vin sa primeasca mancare sunt doar aparent inofensivi, pentru ca in realitate sunt animale salbatice, cu comportament imprevizibil si in orice moment pot deveni agresive."Animalul a invatat ca, pentru a procura mancare trebuie sa iasa in calea omului. Totusi, animalele salbatice nu trebuie hranite de turisti, oricat de simpatice ar parea, un animal salbatic este imprevizibil. In zona aceea mai e o problema, anume cea a cosurilor de gunoi nesecurizate, amplasate de cei de la Drumuri Nationale, cosuri care sunt ispititoare pentru ursi , pentru ca ele contin diverse resturi menajere", potrivit biologului Silviu Chiriac, care se ocupa de monitorizarea si conservarea carnivorelor mari.Turistilor li se recomanda sa nu se expuna inutil pericolelor, sa evite intalnirile de acest gen, pentru ca ursul poate capata un comportament deviant daca primeste hrana."Pana cand oamenii nu vor intelege ca un urs hranit de om e un urs mort, nimic nu se va intampla bine pentru acest patruped lipsit de mandrie", mai spune Silviu Chiriac.Nu demult, un inginer silvic a fost protagonistul unei intalniri cu ursul , pe DN2D, in zona Ojdula."Curios pentru mine a fost faptul ca acel urs intalnit pe drumul public, destul de circulat, avea un comportament tipic acelor animale care au interactionat foarte mult cu oamenii. Un urs salbatic, care traieste in padure, la contactul cu omul ar fi fugit imediat. Dar ursul intalnit de mine a ramas jucaus. Aceste intalniri pot avea un caracter neprevazut, pentru ca ursul poate deveni violent. De multe ori oamenii gresesc si le ofera mancare, ba o felie de paine, ba un fruct, ce au prin masina. Nu trebuie interactionat cu animalele salbatice", spune inginerul Ion Minca.