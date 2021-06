Barbat resuscitat de paramedicii SMURD in zona Barajului Vidraru. Pacientul ar fi fost atacat de un urs catalogat drept agresiv

"Barbat constient, de aproximativ 50 de ani, cu leziuni la nivelul antebratului. Barbatul ar fi fost atacat de urs , in zona Barajului Vidraru", precizeaza ISU Arges.Conform aceleiasi surse, la locul indicat intervine un echipaj SMURD de prim ajutor calificat, pentru acordarea ingrijirilor medicale si transportul victimei la spital.Prezenta unui urs agresiv in zona a fost anuntata prin Ro Alert, pe 25 iunie, la 11.45. Mesajul a fost primit prin telefon de locuitorii zonei.Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a declarat marti, 22 iunie, ca proiectul de ordonanta la care se lucreaza ar permite ca ursii agresivi sa poata fi tranchilizati si relocati sau impuscati de o echipa formata de jandarmi si vanatori, in 24 de ore.