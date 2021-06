Un barbat atacat de urs in Harghita a ajuns in stare grava la spital

Informatia a fost facuta publica de presedintele Consiliului Judetean Harghita, Borboly Csaba, pe pagina sa de Facebook "Ursul a atacat din nou! Un barbat de 54 de ani a fost atacat in zorii zilei la o ferma de langa Sacel. Acesta a fost transportat imediat la spitalul din Odorheiu Secuiesc unde i s-a acordat asistenta medicala de urgenta, si in urma CT-ului efectuat a fost transportat la Spitalul Judetean de Urgenta din Miercurea Ciuc. In acest moment se afla in sala de operatii, deoarece a suferit rani grave in zona pieptului", a scris Borboly Csaba, pe Facebook.In urma cu doua nopti la Baile Tusnad ursii au intrat intr-o pensiune , dar au si distrus un magazin.