Ursii ataca din nou. Un barbat iesit la alergat a fost ranit grav de un urs

Barbatul a ajuns la spital cu numeroase rani la cap, spate si abdomen, dupa ce a fost atacat de un urs. Barbatul a fost stabilizat si apoi a intrat in operatie.In urma cu doua zile, un urs a dat iama intr-o gospodarie din localitatea Barcani, judetul Covasna, aflata in apropierea unei paduri. Un barbat a fost la cativa pasi in calea animalului flamand . Intreaga scena a fost filmata de o femeie aflata in apropiere.