Un calugar aflat la cules de ciuperci a fost atacat de o ursoaica

Calugarul se afla intr-o padure din Masivul Rarau, in zona partiei de schi, la cules de ciuperci. Barbatul a fost adus la UPU Campulung Moldovenesc avand mai multe muscaturi de urs Potrivit newsbucovina.ro , calugarul a plecat luni dupa amiaza la cules de ciuperci in zona partiei Rarau, iar in jurul orei 18:00, in padure, a vazut doi pui de urs care se jucau.El a incercat sa plece din acel loc, dandu-si seama ca este in pericol, dar a fost simtit de ursoaica. Aceasta l-a atacat, muscandu-l de mana stanga.Calugarul s-a intors la manastire, unde a povestit ce s-a intamplat, iar staretul l-a dus la spital pentru ingrijiri.