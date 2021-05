Cea mai batrana ursoaica din Romania va fi eliberata din captivitate. Toata tineretea si-a petrecut-o la gradina zoologica din Radauti VIDEO

Anuntul a fost facut pe pagina de Facebook Asociatiei Milioane de Prieteni (AMP Libearty - Bear Sanctuary):"Vesti bune din Radauti! Echipa sanctuarului AMP Libearty a ajuns in parcul zoologic din localitate. 3 ursi, 2 pui de 1,5 ani si o ursoaica in varsta de 38 de ani au sansa la o viata demna. Totodata medicul veterinar coordonator al asociatiei va steriliza masculul care va ramane in Zoo Radauti.Lungul drum spre libertate a inceput pentru, poate cea mai batrana ursoaica din Romania. Desi are peste 38 de ani, a fost pana acum doar un numar de inventar!!!! Toata tineretea si-a petrecut-o intr-un spatiu inimaginabil de mic, iar ultimii 11 ani i-a trait intr-un tarc de nici 25 de metri patrati din parcul zoologic Radauti doar pe beton, intre gratii groase de fier.... nu a pasit pe iarba niciodata, iar de urcat intr-un copac nici nu poate fi vorba. Toata viata ei n-a vazut cerul liber, fara gratii.Cu fiecare kilometru parcurs este tot mai aproape de padurea pe care nu a cunoscut-o niciodata! AMP Libearty ii va oferi copaci care ii vor tine umbra si unde se va putea ascunde cand va vrea sa stea linistita, iarba proaspata care ii va fi culcus moale pentru odihna si prieteni ursi."