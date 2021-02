Comportamentul ursilor de la Zoo Targu Mures indica faptul ca primavara e aproape: "In 90% din cazuri au prezis corect vremea"

Ziua Ursului

"Se spune ca daca ursul iese din barlog, in data de 2 februarie, si isi vede umbra, se intoarce, pentru ca primavara e departe. Daca este innorat si nu isi vede umbra, atunci primavara este aproape si nu mai intra inapoi. Ursii ne spun astazi ca primavara este aproape fiindca este innorat, iar noi, de 15 ani, sarbatorim aceasta zi in cadrul unei activitati educationale. In 90% din cazuri au prezis corect vremea care urmeaza", a declarat directorul adjunct al Gradinii Zoologie din Targu Mures, Kopacz Andras.Acesta a precizat ca intr-adevar exista diferente intre comportamentul ursilor din captivitate, comparativ cu cel al ursilor care traiesc in salbaticie, dar ca ursii de la Zoo si-au facut deja culcusuri in padoc si in care se odihnesc in asteptarea primaverii.Ziua Ursului era prima activitate cu copiii din fiecare an, insa in acest an s-a renuntat la eveniment , din cauza pandemiei.Kopacz Andras a aratat ca, desi fiecare copil are acasa cate un ursulet de plus, trebuie sa inteleaga ca ursul este un animal salbatic de talie mare si din acest motiv trebuie respectata distanta de siguranta de catre vizitatori.O serie de prognoze meteorologice populare sunt atribuite comportamentului animalelor in cursul anului, iar muresenii au cateva prevestiri specifice."In partile muresene se crede ca daca va trece vulpea pe gheata de Stretenie (in 2 februarie, cand este si sarbatoarea Intampinarea Domnului in calendarul ortodox, n.r.), adica vor fi apele inghetate, va veni primavara mai repede, iar daca isi va uda coada, iarna va tine mai mult timp, cel putin 40 de zile.Prelungirea iernii cu 40 de zile de sarbatoarea Intampinarii Domnului in biserica este legata probabil de cele 40 de zile trecute de la nasterea lui Iisus Hristos. In partile Hunedoarei si in Banat se crede ca la Stretenie, numita si Ziua Ursului, iese ursul din barlog si se joaca in zapada . De isi va vedea umbra cand se joaca, atunci se baga din nou in barlog, semn ca iarna se va prelungi", se arata pe site-ul Muzeului de Etnografie si Arta Populara Targu Mures.Mersul vremii, sustin muzeografii, era deosebit de important in economia agro-pastorala taraneasca, astfel incat toate sarbatorile din cursul anului sunt insotite de o serie de prevestiri meteorologice.Intampinarea Domnului sau Stretenia era denumita "Asteapta vara" in Valea Gurghiului si se zice ca daca picura din streasina, se va face primavara tarziu, iar oamenii trebuie sa "grijeasca" fanul, adica sa-l foloseasca cu economie sa le ajunga pana in primavara.