Copii in excursie la Vidraru intalnesc ursul in mijlocul drumului. Entuziasm general in autocarul care-i transporta VIDEO

Intalnirea cu animalul salbatic a fost filmata de ocupantii autocarului.S-a petrecut pe segmentul de drum intre localitatea Arefu si barajul Vidraru.Soferul vehiculului a incetinit viteza pana cand ursul a traversat agale drumul.In acest timp, copiii de gimnaziu aflati in autocar au reactionat cu entuziasm la intalnirea cu animalul.Zona in care s-a petrecut incidentul este populata cu ursi care coboara frecvent in zonele locuite de oameni.Localnicii primesc aproape zilnic avertizari prin intermediul Ro-Alert referitoare la prezenta animalelor in vecinatate.