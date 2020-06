Doi ursuleti, refugiati intr-un brad in urma luptei dintre doua ursoaice, au fost relocati la orfelinatul din Hasmas

Ziare.

Directorul Agentiei pentru Protectia Mediului (APM) Harghita, Domokos Laszlo, a declarat ca, in timpul noptii, doua ursoaice cu cate trei pui s-au luat la bataie, pe aleea Brazilor din Baile Tusnad.Cei sase ursuleti s-au refugiat in copac, dar unul a coborat sau a cazut din brad si a fost omorat de cealalta ursoiaca. Dupa un timp, ursoiacele s-au refugiat in padure. Ursoaica al carei pui a fost ucis a plecat cu acesta in padure, iar ceilalti doi au ramas in copac.Localnicii au alertat jandarmii, care asigura zona inca din timpul noptii, intrucat exista riscul ca ursoaica sa revina, iar la fata locului au venit reprezentantii tuturor autoritatilor competente.Potrivit sursei citate, Agentia de Protectia Mediului, impreuna cu Institutia Prefectului, Garda de Mediu, autoritatile locale si alti factori implicati, a luat decizia relocarii celor doi ursuleti la orfelinatul specializat din muntii Hasmas.Seful APM Harghita a explicat ca se va incerca capturarea celor doi pui de urs, inclusiv folosindu-se scara de pompieri, dupa care acestia vor fi transportati la rezervatie.Intrebat daca nu s-a luat in calcul redarea lor mamei, Domokos Laszlo a spus ca nu se stie daca aceasta se va mai intoarce sau daca nu cumva este ranita, iar daca vor cobori din copac sau vor fi capturati, ursuletii nu pot fi lasati in oras.Acesta a mai precizat ca situatii de acest gen, cand ursoaicele se bat si ucid puii alteia sunt nenumarate in natura, "dar se intampla fara martori".Prezenta mai multor ursi au fost semnalata in ultimele zile in Baile Tusnad, acestia fiind indepartati in padure de catre jandarmi.