Filmarea zilei: O tanara se apropie periculos de mult de un urs pentru o face o fotografie cu acesta. Reactia animalului

Ursul s-a repezit la ea, in timp ce in mai multi tineri stateau pe jumatate iesiti din masini si se distrau filmand scena."Trebuie sa filmez in direct", "filmeaza in direct, uite cum sta cu mana proasta," vorbesc din masina cei care filmeaza.In imagini se vede cum tanara incearca sa-i dea ceva de mancare ursului, iar animalul sare furios. Este momentul in care tanara fuge spre masina."Ai vazut daca este proasta", "Du-te, ba, in masina, ba!", se aud sfaturile. "Mvai, ce m-am speriat", "este proasta de rage", "pentru o poza cu ursul", "uite-o, bai, cu BMW -ul," se amuza, pe jumatate revoltati, cei ce filmeaza momentul.Postarea a fost stearsa de pe aplicatia Tik Tok, dar a fost postata pe pagina jurnalistului Radu Tudor si a devenit virala.