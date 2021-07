Un demnitar cere alocarea de fonduri europene pentru gestionarea situației urșilor

El susţine că birocraţia excesivă este una dintre cauzele care au dus la un dezechilibru major dintre oameni şi urşi, aceştia devenind tot mai obişnuiţi să-şi procure de mâncare din gospodării sau chiar din curtea Spitalului Judeţean."Momentan, în judeţul Harghita avem foarte multe atacuri, creşte exponenţial nu numai numărul urşilor, ci şi al atacurilor, pentru că deja o mare majoritate dintre urşi cresc de pui în grădina omului, nici n-au cunoştinţă cum să se comporte în sălbăticie. (...) Trebuie ca intervenţia să fie reglată, pentru că birocraţia este excesivă. Trebuie să avem intervenţie reglementată, trebuie să avem legi care să ne ajute, dar intervenţia nu e totul. Dacă mergem pe ideea aceea că ursul care face probleme în oraş să fie extras, ce se întâmplă cu ceilalţi? (...)Trebuie prevenţie, trebuie luate mai multe măsuri. Noi am dori în primul rând să fie accesate acele fonduri prin care ar putea ajuta pe urşii să rămână în pădure. În alte ţări sunt fonduri, sunt zone de tampon, în al doilea rând ar fi realizarea de garduri electrice specifice de bună calitate, trebuie să schimbăm şi reglementările din domeniul turismului, trebuie să realizăm parcuri pentru urşii habitaţi care n-au nicio şansă să trăiască în pădure, trebuie să avem compensaţii prin care şi gospodarul să se apere împotriva atacurilor, debirocratizare", a declarat preşedintele CJ Harghita într-o întâlnire cu presa centrală.El a adăugat că săptămâna viitoare intervenţia va fi reglementată, dar a subliniat că "restul măsurilor trebuie să urmeze" şi totodată să fie continuată activitatea de cercetare."La nivelul Uniunii Europene, România este într-o situaţie unică. (...) Asta înseamnă că nu este 'reţetă' pentru astfel de situaţii. Trebuie actualizată legislaţia la realitate, asta înseamnă că descentralizarea ar trebui să fie o guvernanţă mai apropiată de acele zone unde trăiesc aceste animale şi să avem pârghii legale de a lua decizii pe nivelul judeţului. Totodată, ar trebui să fie implicaţi toţi factorii. (...) În primul rând, trebuie să avem atribuţii noi, ca şi Consiliu Judeţean, dar trebuie să fie modificate mai multe legi şi să fie mai multe finanţări. (....) Ministerul Agriculturii, prin politica comună agrară, ar trebui să aloce resurse. Totodată, Ministerului Mediului ar trebui să fie susţinut de partenerii de coaliţie. Eu cred că problematica ursului anual, cu 10 milioane de euro, ar putea fi susţinută cu acceptabilitate", a spus oficialul. Csaba Borboly a amintit că guvernarea Cioloş a luat o decizie prin care s-a oprit total managementul cinegetic, împreună cu o serie de măsuri care anterior ajutau să fie suportabil conflictul dintre carnivore şi om."Şi de aceea în judeţul Harghita vedem o suprapopulaţie de urşi. Noi nu suntem împotriva acestei specii, pentru că totdeauna am avut grijă de ea şi ne mândrim cu urşii bruni carpatini care sunt în judeţul Harghita, dar (...) avem deja 220 de exemplare în judeţ, iar teritoriul acestuia nu suportă acest număr de urşi şi de aceea conflictele sunt iminente. (...) Am văzut peste tot în lume unde au fost urşi cum a fost reglementată situaţia lor, România a rămas corigentă, pentru că nu aducem fonduri europene care sunt disponibile pentru compensaţie, prevenire, mai multe măsuri, şi noi nu facem acest lucru prin Ministerul Agriculturii. În România, birocratizarea este excesivă", a mai afirmat preşedintele CJ Harghita.Adrian-Cristian Dobrică, medic specialist în chirurgie toracică la Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc, a povestit presei cum a intervenit de mai multe ori în cazul unor victime ale urşilor."Ultimul pacient care a fost tratat în spital a plecat acum 3 zile acasă şi costurile s-au ridicat la 8.000 de euro. Este un pacient la care s-a aplicat o intervenţie chirurgicală de 6 ore, având leziuni la nivelul capului, leziuni de chirurgie plastică, chirurgie toracică, chirurgie abdominală şi a stat 24 de zile în spital. (...) Am venit în spital acum 11 ani, perioadă în care am operat în jur peste 50 de pacienţi care au fost atacaţi de urs ", a spus medicul.Ferma de vaci din localitatea Cârţa funcţionează la capacitate redusă, animalele fiind ţinute închise, din cauza faptului că urşii aproape că s-au mutat în curtea acesteia, fiind estimate pierderi zilnice, potrivit proprietarilor, în timp ce angajaţii nu mai au curajul să vină la muncă.Primarul comunei Cârţa, Tibor Gabor, spune că pagubele provocate de urşi în ultimii cinci ani în rândul bovinelor şi al ovinelor sunt semnificative."Urşii atac ă zilnic în gospodăriile din comună, din cauza asta în ultima vreme avem foarte multe greutăţi", a arătat edilul.Géza Janos, preşedintele composesoratului comunei Cârţa, a precizat că, dintr-un total de 3.000 de hectare, 2.200 sunt de pădure, pagubele produse de urşi cifrându-se anual la 400-500 de metri cubi de lemn tânăr, acesta fiind decojit şi distrus."Nu e adevărat că pădurile scad, la noi vorbim de sute de hectare", a adăugat acesta.Între cei prezenţi la întâlnirea cu jurnaliştii s-au mai aflat Pál-Alfonz Albert, viceprimarul din Sândominic, Gheorghe Iojiban, primarul din Bălan, dr. Endre Opra, medic veterinar.