Jandarmii avertizeaza turistii ca ursii coboara dupa mancare in statiunile montane

Potrivit unei informari postate sambata pe pagina de Facebook a Jandarmeriei Montane Valea Prahovei, in urma noilor masuri adoptate de autoritati, s-au deschis traseele montane, astfel ca au fost reluate actiunile de patrulare pentru a indruma si sprijini turistii la nevoie."Atentie la animalele salbatice care in aceasta perioada sunt in cautare de hrana! Nu le hraniti, indepartati-va de acestea si apelati cu incredere numarul unic de urgenta 112!", transmite sursa citata.Conform datelor furnizate AGERPRES, vineri si sambata, pana la ora pranzului, jandarmii au avut trei interventii la Busteni si Azuga pentru indepartarea unor ursi a caror prezenta a fost semnalata de localnici.