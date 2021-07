Ministrul Mediului s-a intalnit cu un urs, in Covasna

"Azi dimineata, in drum spre Bucuresti, m-am intalnit cu acest urs in localitatea Bixad, Covasna. Nu s-a speriat de masini si nici de oamenii trecatori.Conform proiectului de ordonanta si a procedurilor aferente, daca "animalul a fost observat ocazional in intravilan" sau " animalul nu se retrage la observarea oamenilor ", acest eveniment va putea fi clasificat cu risc redus si se va putea interveni pe baza procedurii de interventie : prin "indepartarea prin alungare" din intravilanul localitatii", scrie ministrul.La postarea lui Barna Tanczos s-au strans deja zeci de comentarii:"Domnule ministru Tanczos Barna, in acest weekend, pe Transfagarasan, am vazut nu mai putin de 13 ursi pe ruta lacul Balea - baraj Vidraru. 13!! Toate animalele asteptau sa fie hranite de masinile care treceau. Ne-am dat foarte usor seama de asta pentru ca se apropiau de masini si miroseau asfaltul dupa ce trecea fiecare masina. Nu reactionau la claxoane.Indepartarea prin alungare funtioneaza doar temporar pentru ca ursii s-au obisnuit sa obtina usor mancare de la curiosii care se simt ca la Zoo pe Transfagarasan.Construiti o campanie de comunicare care sa explice cat de important este ca oamenii sa NU hraneasca ursii. Le facem rau hranindu-i.Apoi, sustineti & obligati ca in locurile frecventate de ursi pubelele sa fie inchise", il sfatuieste cineva pe ministrul Mediului."De regula daca s-a obisnuit deja cu prezenta omului il puteti alerga pana pe culme, el tot se intoarce unde gaseste hrana din abundenta. Chiar si in cazuri de relocare de la Brasov=>Fagaras, exemplarele s-au intors dupa o perioada. Asigurarea numarului optim de efective prin recoltare este singura solutie. Cand s-a facut ultima inventariere a efectivelor? Care este numarul optim si care este cel existent?", isi da altcineva cu parerea."Domnule ministru, dar de ce este nevoie sa se intample o nenorocire pentru a se poate trece la alte masuri, de ce nu revenim la legea foarte bine fundamentata din inainte sau o lege europeana?", se intreaba cineva, retoric.Ministrul Mediului a transmis ca ordonanta de urgenta care va permite impuscarea ursilor agresivi intra luni, 5 iulie, in procedura de avizare interministeriala.Aceasta va fi urmata de o hotarare de guvern prin care legislatia privind ISU si procedurile de 112 vor fi completate cu doua elemente noi.