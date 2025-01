National Geographic: Sa ucizi sau sa nu ucizi lupii si ursii din Romania?

Dupa aparitia la BBC a unui clip cu ursi pe strazile unor localitati din Romania, la inceputul lunii, presa internationala si-a indreptat atentia catre fauna salbatica din tara noastra.

"Ursii si lupii romanesti: Sa omori sau sa nu omori, asta este intrebarea", scrie National Geographic.

"Relatia dintre acesti pradatori si oameni a fost intotdeauna complexa - pe de o parte, sunt discreditati in folclor (vezi 'Scufita Rosie'), iar pe de alta parte sunt descrisi mai degraba cu curiozitate, decat cu frica (vezi 'Goldilocks - Povestea celor trei ursi') ", scrie in articol.

Sursa citata noteaza ca, din pacate, Ministerul roman al Mediului va semna un ordin care va permite uciderea a 140 de ursi bruni si a 97 de lupi. Insa industria vanatului sportiv, "care vrea sa atraga straini in astfel de excursii, pentru sume uriase de bani, vrea cu disperare sa joace un rol in ucidere", noteaza publicatia citata. Pentru un urs vanat se platesc peste 1.400 de euro, iar pentru un lup peste 3.000 de euro.

In luna octombrie 2016, Guvernul Romaniei a interzis vanarea sportiva a ursilor bruni, lupilor, rasilor si pisicilor salbatice, iar aceasta decizie a salvat aproximativ 1.700 de animale salbatice. Insa, in mai putin de un an, cel mai probabil si ca urmare a eforturilor depuse de industria vanatorilor de trofee, Ministerul Mediului va ridica partial aceasta interdictie.

Directiva europeana a Habitatelor interzice vanarea celor patru specii, insa permite "derogari", in cazul unor amenintari pentru siguranta umana si pentru proprietatile oamenilor. Asemenea derogari sunt biletul castigator pentru proprietarii de turme si cirezi si pentru industria vanatorii sportive.

"Pentru ei, solutia este clara: inducerea fricii in inima publicului fata de cei mai mari carnivori ai Europei. Romania nu este singurul teren de lupta, tari precum Franta, Norvegia si altele folosind masuri letale controversate de control al populatiei (de carnivoare - n.red.) ", mai noteaza sursa citata.

National Geographic scrie ca ursii si lupii se confrunta deja cu o multime de amenintari precum incursiunile continue ale oamenilor in habitatul lor, schimbarile climatice si reducerea prazii. In plus, precizeaza ca, paradoxal, o reducere a numarului de animale carnivore va creste numarul de atacuri asupra cirezilor si turmelor. Pe de alta parte, creste riscul extinctiei populatiei de lupi, spre exemplu.

Potrivit publicatiei, solutia este coabitarea oamenilor si animalelor salbatice, oamenii trebuind sa fie dispusi sa imparta habitatul si sa tolereze micile doze de risc reprezentat de aceste animale.

Solutii ar fi limitarea accesului animalelor salbatice la resturile alimentare ale oamenilor, dar si mijloace audio si vizuale de descurajare. In ce priveste apararea animalelor domestice, se poate recurge la masuri precum garduri electrice.

"Din pacate, insa, Guvernul Romaniei nu depune suficient efort pentru a incuraja asemenea coadaptare, protejarea habitatului critic si descurajarea persecutiei inutile", mai noteaza sursa citata, care subliniaza ca tara noastra trebuie sa apare in continuare ursii bruni, lupii, rasii si pisicile salbatice: "Raspunsul este sa nu ucizi, ci sa pastrezi o interdictie asupra uciderii animalelor salbatice carnivore ale Romaniei".

