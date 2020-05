Peripetii pe munte, duminica: Patru tinere s-au intalnit cu ursul in Bucegi, turist accidentat in Piatra Craiului

Ziare.

com

Potrivit jandarmilor, este vorba de patru tinere, trei din Bucuresti si una din Bacau, care au sunat la 112 si au anuntat ca s-au intanit cu ursul, Jandarmii au plecat sa le recupereze."Grupul de turisti a fost preluat de catre jandarmi si un lucrator Salvamont, acestia fiind in coborare catre localitatea Busteni", a transmis IJJ Prahova.Jandarmeria transmite cetatenilor o serie de recomandari in situatia in care se semnaleaza prezenta unor animale salbatice: Sa va adapostiti in locuri deschise sau alte zone care va asigura protectia, daca va surprinde lasarea intunericului pe traseele montane faceti galagie pe timpul deplasarii pentru a evita intalnirea cu animale salbatice, nu va apropiati pentru a face fotografii, nu ii hraniti, nu aruncati cu pietre sau alte obiecte, sa va pastrati calmul si sa nu fugiti si sa solicitati ajutorul autoritatilor prin apel la 112.Totodata, tot duminica, salvamontistii din Zarnesti au acordat primul ajutor unei persoane accidentate in Piatra Craiului. Barbatul ranit a fost transportat in siguranta la echipajele medicale."Astazi au mai avut solicitari de interventie la evenimente montane echipele Salvamont din Gorj, Bran, Prahova, Poiana Brasov si Brasov", a transmis Salvamont Romania.Spre deosebire, sambata nu a existat nicio solicitare pentru evenimente in zona montana.