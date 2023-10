Prefectul de Dambovita, despre ursul agresiv: Poate fi impuscat

Prefectul judetului Dambovita, Victor Sanda, a declarat ca padurarii urmeaza sa stabileasca daca cele trei persoane din localitatea Varfuri au fost atacate de acelasi urs, precizand ca "se poate ajunge pana la impuscarea animalului daca se impune si nu se mai poate face nimic".

Potrivit prefectului de Dambovita, angajati de la Directia Silvica, jandarmi si padurari se afla in localitatea Varfuri, unde trei persoane au fost atacate de urs duminica.

El a spus ca a urmeaza sa se stabileasca daca cei trei au fost atacati de acelasi urs, precizand ca daca va fi necesar "se poate ajunge pana la impuscarea animalului".

"I-am chemat pe cei de la Asociatia Judeteana a Vanatorilor si Pescarilor Sportivi, care au fondul de vanatoare in administrare. Sunt si cei de la Directia Silvica si jandarnii de la IJJ Dambovita care ne vor ajuta. Poate are rabie ori a fost doar omul de vina, nu stim.

Ursii sunt atrasi de mirosul merelor, al fructelor in general, vom afla de ce se comporta asa si, daca este vorba de aceeasi ursoaica, de ce a atacat a doua oara. Toti paznicii de vanatoare si padurarii vor ramane in zona. Am luat legatura cu doamna ministru Rovana Plumb si se poate ajunge pana la impuscarea animalului daca se impune si nu se mai poate face nimic. Se pare ca ursul ar fi parasit arealul in care era supus la o presiune, se pare ca ar fi fost alungat de la o stana, de la Breaza, si a ajuns la Varfuri.

Ads

O sa vedem daca se confirma aceasta situatie, numarul ursilor este insa foarte mare in zona, trebuie facut ceva in acest sens", a declarat prefectul judetului Dambovita, Victor Sanda.

De asemenea, seful Directiei Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor Dambovita a spus ca deocamdata nu se crede ca ursul este turbat.

"Deocamdata nu credem ca este turbat, fiind o ursoaica cu doi sau trei pui, o ursoaica cu pui este vorba de instinctul de mama, dar bineinteles ca o sa verificam daca este vorba de rabie", a declarat directorul DSVSA Dambovita, Sandu Tolea.

Doi barbati au fost atacati de o ursoaica cu pui (Video)

Duminica dimineata, doua persoane, tata si fiu, au fost atacate de o ursoaica, in localitatea damboviteana Varfuri, in timp ce se aflau intr-un grajd din gospodarie, la fata locului ajungand doua echipaje medicale.

Barbatul de 45 de ani a povestit ca el si fiul sau, de 19 ani, se aflau in grajdul din gospodarie pentru a hrani animalele, iar la un moment dat au fost atacati de o ursoaica. Cei doi raniti au fost transportati la Spitalul Orasenesc din Pucioasa, starea lor fiind stabila.

Ursul face noi victime in Dambovita: Trei oameni raniti intr-o zi (Video)

Cateva ore mai tarziu, un alt barbat, in varsta de 58 de ani, tot din localitatea Varfuri, a fost atacat de urs. Acesta a fost transportat in stare grava la spitalul din Pucioasa, avand muscaturi pe corp, precum si fracturi la maini si picioare.

Ads