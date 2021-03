Proiect de lege: Animalele din gradinile zoologice ar putea fi vandute la circ sau sacrificate, daca sunt prea multe din aceeasi specie

Conform proiectului initiat de Calota Florica Ica si Maria Stoian, deputati PNL, Legea Gradinilor zoologice si acvariilor publice nr. 191/2002 va fi modificata pentru a include amendamentul 12-1: "Surplusul prevazut la art.12 alin.(2) lit.b) poate fi folosit pentru popularea/repopularea complexurilor de vanatoare, manejurilor si circurilor sau vandut pentru sacrificare unitatilor autorizate in acest sens".Este vorba despre "surplusul de exemplare din speciile salbatice provenite din inmultirea in captivitate, pentru care conditiile de pastrare in gradinile zoologice nu mai sunt conforme, fiind refuzat in scris transferul acestora la alte unitati similare".Posibilitatea de a vinde animalele salbatice ar asigura gradinilor zoologice , spun cei doi liberali, "efecte pozitive asupra animalelor ramase" si asupra activitatii economice a gradinilor zoologice.