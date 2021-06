Ministrul Mediului, despre ursii agresivi: "Sa poata fi tranchilizati si relocati sau impuscati de o echipa formata de jandarmi si vanatori"

Potrivit datelor din luna iunie, sunt inregistrate chiar si 30-40 de alerte pe zi la 112 din cauza atacurilor ursilor, spune ministrul.Tanczos Barna a scris, pe Facebook , ca a avut, luni, o sedinta cu primarii, reprezentantii asociatiilor de vanatoare si asociatiilor fermierilor din judetul Harghita despre ordonanta care ar permite interventia imediata in situatiile de urgenta cauzate de ursi.El a explicat ca prezentat, in cadrul intalnirii, cele mai importante puncte din proiectul de ordonanta la care se lucreaza si care permite ca, "in functie de gravitatea situatiei, ursii agresivi care ataca pe teritoriul localitatilor sa poata fi tranchilizati si relocati sau impuscati de o echipa formata de jandarmi si vanatori, in 24 ore dupa ce se semnaleaza prezenta ursului". Totodata, astfel ar fi oferita primariilor posibilitatea de a semna un contract cu asociatiile de vanatoare in vederea rezolvarii atacurilor ursilor prin interventie imediata."De asemenea in zonele de tampon ale localitatilor am oferi posibilitatea de prevenire prin alungarea, tranchilizarea si relocare sau impuscarea ursiilor agresivi", a afaugat ministrul Mediului.El a prezentat o statistica potrvit careia, pe baza datelor din luna iunie, sunt inregistrate chiar si 30-40 de alerte pe zi la 112 din cauza atacurilor ursilor."Aproape ca nu trece zi fara sa auzim de victime omenesti. Problema a luat amploare, iar ministerul trebuie sa elaboreze cadrul legal pentru interventii imediate. Din fericire, sunt din ce in ce mai multi cei care constientizeaza gravitatea situatiei, atat la nivel parlamentar, cat si la nivelul guvernului. In urmatoarele zile vom continua discutiile pe acest subiect", a conchis Tanczos Barna.In ultimele zile, doi barbati din judetul Harghita au fost atacati de ursi, fiind raniti . Primul atac a avut loc vineri, un barbat de 54 de ani fiind atacat la ferma sa si suferind multiple leziuni toracice, dar si la nivelul capului si fetei. El a fost operat timp de sase ore la Spitalul din MIercurea Ciuc. Duminica, un alt barbat, de 53 de ani, din Capalnita, a fost atacat de un urs cand verifica gardul electric din zona unde are animale. Si el a fost dus la spital, fiind operat.