Pui de urs prinsi in capcane puse de braconieri, salvati in Buzau. Seful Garzii de Mediu: "Prea putini braconieri ajung sa execute pedepse" FOTO

Cei doi pui erau prinsi in lat pe raza comunei Gura Teghii, judetul Buzau, in fondul de vanatoare administrat de AVPS Interagro Cu toate ca s-a desfasurat cu dificultate, datorita drumului greu accesibil , dar si a ursoaicei agresive care isi pazea puii prinsi, a fost un succes. S-a reusit indepartarea ursoaicei, tranchilzarea celor doi pui de urs, eliberarea din lat, tratarea lor si plasarea in padure.Actiunea a fost coordonata de catre Comisariatul Judetean Buzau al Garzii de Mediu, fiind realizata de catre specialisti in domeniu din Covasna, reprezentanti ai Inspectoratului judetean de jandarmi , ai fondului de vanatoare, ai DSVSA, ai APM Buzau si autoritatea publica locala. Colaborarea buna intre institutii a dus la salvarea puilor de urs", a transmis Garda de Mediu Buzau.Un punct de vedere pe acest subiect a exprimat si seful Garzii Nationale de Mediu, Octavian Berceanu: Braconarea prin folosirea latului este o forma barbara de chinuire a animalelor . Cel mai adesea acestea mor epuizate, infometate sau sufocate incet. Din pacate, folosirea latului a devenit sport national in ultimii 20 de ani si cum te abati de pe poteca din padure dai de astfel de capcane.Tot din pacate prea putini dintre braconieri ajung sa execute pedepse care sa devina exemplu si sa descurajeze infractorii. Cand descoperiti astfel de dispozitive in padure salvati locatia, faceti 2 poze si trimiteti informatia catre dispeceratul 112. Este infractiune prevazuta de legea 407 din 2006, legea vanatorii, art.42 lit q.