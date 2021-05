Un pui de urs ratacit de mama s-a refugiat in curtea unei pensiuni din Suceava VIDEO

Puiul de urs de numai trei luni a fost gasit de proprietarii unei pensiuni din Malini in curtea lor si au chemat in ajutor colegii nostri de la Ocolul Silvic Malini.Acestia au cercetat zona in cautarea ursoaicei , dar cum nu existau semne ca ar fi in zona, au preluat puiul de urs si l-au transportat la sediul ocolului.Reprezentantii ocolului au anuntat imediat specialistii Garzii Nationale de Mediu si ai Agentiei pentru Protectia Mediului, iar intre timp hranesc si au grija de puiul de urs, care cel mai probabil va fi preluat in zilele urmatoare de Centrului pentru Reabilitarea Ursilor Orfani din judetul Harghita, singurul centru de acest fel din Europa, de unde, ulterior, va fi reintrodus in mediul sau natural.