O ursoaică şi trei pui care veneau frecvent într-un cartier din Brașov, relocaţi la sute de kilometri depărtare VIDEO

O ursoaică şi trei pui care intrau frecvent în cartierul Şchei din municipiul Braşov au fost capturaţi, tranchilizaţi şi relocaţi la câteva sute de kilometri depărtare, într-o zonă unde nu sunt localităţi.

"Aceasta a fost doar prima intervenţie şi este poate şi cea mai importantă, având în vedere că ursul era cantonat între casele oamenilor, deci era esenţial să-l extragem din această zonă", a afirmat primarul din Braşov, Allen Coliban.

Potrivit reprezentanţilor Primăriei Braşov, o ursoaică şi cei trei pui ai săi, care intră în oraş în mod frecvent, în zona cartierului Şchei, au fost capturaţi şi tranchilizaţi, în noaptea de luni spre marţi, în zona străzii Nisipului de Sus.

"Iubim urşii, dar siguranţa oamenilor este mai importantă! Celula de intervenţie pe care am constituit-o dă primele roade! Noaptea trecută am reuşit să capturăm şi să relocăm o ursoaică şi pe cei trei pui ai săi. Ursoaica are 8 ani şi în jur de 110 kg, iar puii au 8 luni şi ating greutatea de circa 20 kg. Ea a primit un sistem de monitorizare prin GPS şi a fost mutată, alături de puii ei, în alt fond cinegetic, la câteva sute de kilometri de Braşov. Familia de urşi a fost eliberată în această dimineaţă, într-o zonă aflată la mare depărtare de orice aşezare omenească. Traseul ursoaicei va fi monitorizat permanent prin GPS", a scris, pe Facebook, primarul Allen Coliban.

El a adăugat că există informaţii despre mai mulţi urşi care intră frecvent în zone locuite din Şchei, Noua, Răcădău şi zona Carierei şi fiecare caz este tratat individual.

"Aceasta a fost doar prima intervenţie şi este poate şi cea mai importantă, având în vedere că ursul era cantonat între casele oamenilor, deci era esenţial să-l extragem din această zonă. Întreaga acţiune a fost posibilă doar prin colaborarea noastră cu specialiştii de la ICAS, Garda Forestieră, Asociaţia ”Direcţia Pentru Monitorizarea şi Protecţia Animalelor” Codlea şi cu medicii veterinari, cărora le mulţumim pentru sprijinul oferit. Aşa cum este normal, acţiunile de acest fel vor continua şi vom extrage pas cu pas toţi urşii care intră în zonele locuite de oameni şi care pot deveni pericole pentru aceştia", a afirmat el.

FOTO: Primăria Braşov

Potrivit Primăriei Braşov, în urmă cu două săptămâni, primarul Allen Coliban a luat decizia, în urma numeroaselor sesizări, de a amplasa în zona cartierului Şchei două capcane pentru capturarea urşilor care intră frecvent în oraş, în vederea tranchilizării lor şi, ulterior, relocării la distanţă de oraş. În acel moment municipalitatea monitoriza o ursoaică cu trei pui, o ursoaică cu doi pui şi doi masculi. Decizia de a amplasa capcane s-a făcut în urma recomandărilor primite de la specialiştii de la INCDS (Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea"), conform cărora, în cazul în care ursul este tranchilizat liber, între momentul tranchilizării şi momentul în care adoarme el poate ataca oameni. Astfel, după intrarea în cuşcă, ursul este tranchilizat, i se montează sistemul de urmărire şi este relocat.

