Tanczos Barna, despre atacurile ursilor: Este nevoie de interventie rapida si pragmatica din partea ministerului

"Sunt de acord cu cei care spun ca Ministerul nu a facut suficient, sunt de acord cu cei care spun ca de cinci ani de zile retragerea interventiei umane din managementul acestei specii a condus la generalizarea problemei, a condus la cresterea exponentiala a numarului de apeluri 112, la cresterea exponentiala a mesajelor RO-ALERT si, din pacate, conduce la cresterea exponentiala a atacurilor in gospodarii, a prezentei acestor animale salbatice in mediul urban si rural si, din pacate, inevitabil, poate duce la cresterea exponentiala a atacurilor asupra omului.Este nevoie de interventie rapida si pragmatica din partea ministerului. Nu pot sa accept abordarile iresponsabile ale organizatiilor si agentilor care, in afara de declaratii, nu au venit niciodata cu solutii concrete pentru aceste situatii de criza", a declarat Tanczos Barna la Baile Harghita, unde a participat la intalnirea Federatiei Asociatiilor de Dezvoltare Intercomunitare din Domeniul Apei.Tanczos a reiterat faptul ca, in cel mai scurt timp, va fi prezentata Guvernului o ordonanta de urgenta care va permite interventia imediata si graduala in cazul ursilor prezenti in zonele locuite."Ministerul a elaborat un proiect de ordonanta de urgenta prin care dorim sa schimbam radical legislatia privind interventia. Trebuie sa permitem, sa facem posibila interventia imediata, interventia pentru protejarea vietii umane si asigurarea sigurantei publice. Aceasta interventie, intr-adevar, trebuie sa fie graduala: la primele prezente ale ursului se intervine prin alungare, dar daca se repeta, trebuie sa vina omul si sa elimine riscul - prin tranchilizare si relocare sau, in cazurile in care este agresiv, ursul care este prezent in mediul rural, urban, in zona locuita, trebuie sa fie extragere prin impuscare. Aceasta ordonanta de urgenta va fi prezentata Guvernului in cel mai scurt timp posibil si, ulterior, echipele mixte formate din jandarmi si vanatori vor interveni de fiecare data cand ursul este prezent in intravilanul localitatii", a mai declarat Tanczos Barna.Acesta a mai spus ca interventiile vor fi asigurate de catre vanatori, pe baza de contract si vor fi decontate de catre Ministerul Mediului."Interventiile trebuie sa fie asigurate de vanatori pe baza contractuala si cheltuielile trebuie suportate de catre primarie, in prima faza, si decontate de ministerul Mediului. Ursul este o specie strict protejata, protectia acestei specii costa si costurile trebuie sa fie acoperite de ministerul de resort, ministerul Mediului, la fel ca si in cazul pagubelor produse de urs , unde ministerul vine si despagubeste fermierii care sunt afectati de atacurile ursilor", a mai aratat Tanczos.Citeste si: Doi ursi au intrat in curtea unei pensiuni din Brasov. Autoritatile au incercat sa ii alunge timp de doua ore, dar fara rost