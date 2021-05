"Trofeul" de vanatoare rezultat in urma uciderii ursului Arthur este in Romania. Ministrul Mediului: "Nu poate sa plece din tara, este fapta penala"

"Trofeul este in tara. Nu va pleca, nu exista asa ceva. (...) Nu poate sa plece din tara, este fapta penala daca pleaca din tara, nu poate pleca din tara. Este o discutie intreaga de ani de zile cu vanatorii de ce nu se poate scoate din tara. Nu se poate!", a declarat ministrul Mediului, joi seara, la Digi 24.El a confirmat ca ursul Arthur era unul dintre cele mai mari exemplare din tara, subliniind ca nimeni nu poate spune daca era cel mai mare. Cel mai mare urs din Romania in functie de ce ? Daca ne uitam la recordurile din perioada in care se putea vana, avem multe exemplare cu peste 600 de puncte extrase, vanate, impuscate. Este un exemplar foarte mare, cu siguranta, nu as putea sa spun daca este cel mai mare din tara, nimeni nu poate spune acest lucru. Este un exemplar foarte mare, fara doar si poate este valoros, orice exemplar mare este valoros, da", a mai afirmat ministrul Mediului.El a explicat ca si in alte fonduri de vanatoare exista "exemplare foarte mari si foarte valoroase" de urs . Tanczos Barna a mentionat ca nu vaneaza si nici nu intelege "apetitul" unora pentru aceasta activitate.Procurorii din Covasna cerceteaza imprejurarile in care a fost ucis ursul Arthur de catre printul Emanuel von und zu Liechtenstein , dupa ce IPJ Covasna s-a autosesizat cu privire la acest caz in urma articolelor aparute in presa. Dosarul este instrumentat de Parchetul de pe langa Judecatoria Targu Secuiesc care face verificari pentru braconaj, vanarea in alte conditii decat cele ale derogarilor si uzul de arma fara drept. Procurorii precizeaza ca ancheta este in desfasurare, in vederea stabilirii in mod corect si complet a circumstantelor uciderii ursului.Un print din Austria, Emanuel von und zu Liechtenstein, a ucis in luna martie cel mai mare urs brun din Romania, anunta organizatiile de mediu Agent Green si VGT (Austria) , el fundamentandu-si acest gest printr-o derogare oferita de Ministerul roman al Mediului pentru eliminarea unei ursoaice cu pui care ar fi facut pagube intr-o localitate din Covasna.O petitie online a fost initiata catre Ministerul Mediului pentru a fi stopata vanatoarea de trofee.