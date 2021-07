Amenda consistenta pentru un turist dupa ce a hranit mai multi ursi care au intrat pe carosabil

Jandarmii de la Postului Montan Arefu din judetul Arges au aflat despre incident dupa ce, luni, au primit un apel 112, in care se reclama ca in zona barajului Vidraru, pe sensul de coborare spre cetatea Poenari, se afla mai multi ursi pe carosabil.Ajunsi la locul indicat, la iesirea din primul tunel dupa baraj, jandarmii au constatat ca pe sosea se afla o ursoaica cu pui, iar in apropierea acestora mai multi turisti hraneau animalele din autoturism. Animalele salbatice au fost indepartate in mediul lor natural, iar soferul autoturismului, un barbat din municipiul Bucuresti, a fost sanctionat contraventional cu amenda in valoare de 500 lei pentru 'hranirea animalelor salbatice de catre orice persoana fizica, cu exceptia celor care au calitatea de administrator al fondului cinegetic", a transmis, marti, Inspectoratul de Jandarmi Judetean Arges.Amenda a fost data in baza unei hotarari adoptate anul trecut de Consiliul Local Arefu."Jandarmeria Arges recomanda turistilor care tranziteaza sau campeaza in zonele frecventate de animale salbatice, sa evite contactul cu acestea si, mai ales sa nu le hraneasca", mai transmit jandamii.