Trei turisti s-au intalnit cu un urs in Muntii Calimani. Oamenii s-au ascuns pana la sosirea jandarmilor

Potrivit unui comunicat al Jandarmeriei Bistrita-Nasaud, sambata, o femeie in varsta de 51 ani si doi barbati de 38 ani si 36 de ani din Bistrita, care se aflau intr-o drumetie in Muntii Calimani, in apropierea refugiului de sub Varful Bistriciorul , au apelat la sprijinul jandarmilor montani anuntand la 112, faptul ca la intoarcerea de pe un traseu montan le-a iesit in cale un urs. Turistii s-au adapostit la refugiul montan pana sosirea jandarmilor . Ajunsi la fata locului jandarmii i-au insotit pe cei trei turisti pana la drumul forestier Colbu, din apropierea localitatii Mita, unde aveau parcat autovehiculul proprietate personala", se arata in comunicat.Sursa citata a mentionat ca starea de sanatate a turistilor nu a fost afectata si nu au avut nevoie de ingrijiri medicale.