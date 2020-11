Urs ranit dupa ce a fost lovit de o masina pe DN1, in judetul Sibiu

"Pe DN 1, in afara localitatii Scoreiu, soferul unui autoturism care se deplasa spre Sibiu a lovit un urs care se deplasa pe partea carosabila. Ursul a fost proiectat in afara partii carosabile si este ranit. In urma evenimentului nu au rezultat victime umane", a precizat IPJ Sibiu.Potrivit sursei citate, au fost sesizati reprezentantii DSVSA si ai fondului de vanatoare din zona.Traficul rutier nu este afectat de acest incident.