Alerta intr-o localitate din Sibiu, dupa ce un urs a intrat in curtea unui localnic

Primaria din Gura Riului a anuntat Prefectura Sibiu si Jandarmeria, dupa ce a fost semnalata joi seara prezenta unui urs intr-o gradina care se afla la limita cu padurea."Am facut adresa catre Prefectura, catre Jandarmerie, colegul de la Situatii de Urgenta s-a ocupat", a declarat primarul localitatii, Gheorghe Calin.Potrivit primarului, sunt asteptati la Gura Riului vanatorii care sa organizeze o actiune astfel incat sa impiedice animalul sa mai vina din padure in sat.Si anul trecut, in vara, un urs a aparut in localitate.Prefectura Sibiu a dat o hotarare in 29 aprilie, prin care sunt stabiliti pasii ce trebuie urmati de catre institutii, daca apare un animal salbatic mare intr-o zona populata.