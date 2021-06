Urs filmat in timp ce da iama intr-o gospodarie si prinde un miel. Oamenii fug din calea animalului fioros: Vai de viata mea! VIDEO

In cautare de mancare, ursii continua sa coboare din padure in zonele locuite si sa semene panica printre oameni.In urma cu doua zile, pe 24 iunie, o femeie a reusit sa surprinda cu telefonul mobil atacul unui urs. Femeia a fost alertata de cainii care latrau necontenit. Ursul, in schimb, nu a fost deloc deranjat de caini, ci a alergat prin ograda pana a reusit sa prinda un miel.Un barbat, cel mai probabil proprietarul gospodariei, a reusit sa fuga la timp din calea ursului si sa se adaposteasca. Femeia care filmeaza pare initial amuzata, apoi realizeaza gravitatea situatiei si intra in panica: "Vai de viata mea!"