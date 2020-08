Urs impuscat la Miercurea Ciuc pentru ca "facea ravagii in curti si pe strazi": "A fost recoltat cu succes si in mod legal"

Potrivit sursei citate, sambata seara a fost semnalata pentru a doua oara prezenta unui urs in curtea Colegiului "Marton Aron" din Miercurea Ciuc, de unde animalul a mai fost indepartat de jandarmi si in noaptea precedenta.De asemenea, ursul a mai fost vazut in ultimele zile in zona Sumuleu din Miercurea Ciuc, in perimetrul izvorului de apa minerala, iar in ultimele luni si in comuna Leliceni.Totodata, in ultimele doua zile au fost emise patru mesaje prin sistemul RO-ALERT pentru a semnala prezenta acestui animal in municipiul Miercurea Ciuc.In acest context, s-a solicitat autorizatie de extragere din partea Ministerului Mediului, iar ursul a fost impuscat, sambata noapte, de un vanator de la Asociatia Vanatorilor si Pescarilor Sportivi din municipiu."Ursul se afla de mai multa vreme sub monitorizare de catre Asociatia Vanatorilor si Pescarilor Sportivi 'Szilos' din Miercurea Ciuc. A fost solicitata Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor eliberarea autorizatiei de extragere.Aceasta autorizatie a fost eliberata si comunicata asociatiei. Astfel, s-a constituit in curtea liceului dispozitivul de siguranta, format din jandarmi, politisti si reprezentantii asociatiei, fiind izolat perimetrul si s-a procedat la extragerea exemplarului de animal periculos.Asociatia 'Szilos' va proceda pentru valorificarea exemplarului de urs extras, conform prevederilor legale", se arata in informarea Institutiei Prefectului.Citeste si: