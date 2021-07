Urs in curtea spitalului de psihiatrie din Campina

Ursul a fost fotografiat de personalul spitalului de psihiatrie in jurul orei 18.00. Angajatii l-au vazut si au alertat jandarmii.Se pare ca animalul ar fi fost atras de mirosul de mancare care venea de la bucataria spitalului.Spitalul se afla in mijlocul padurii Voila, la iesire din Campina spre Valea Doftanei. Cu toate acestea, aparitia sa in aceasta zona este surprinzatoare pentru locuitorii orasului, intrucat este pentru prima data cand un urs coboara pana aici.