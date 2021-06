Urs filmat cand urmarea doua persoane prin Sinaia VIDEO

Numarul ursilor care coboara din padure in zonele populate a devenit ingrijorator. Animalele salbatice, aflate in cautare de hrana, se apropie periculos de mult de oameni. In localitatile de pe Valea Prahovei, oamenii au ajuns sa se teama sa iasa din case.Zilele trecute, doua persoane au fost urmarite la mica distanta de un urs chiar pe o strada ingusta din Sinaia. O localnica a postat pe Facebook imaginile surprinse de camera de supraveghere."Un oras superb pe care nu il poti admira de frica ursilor, asta imi tot spun multi despre orasul inimii mele, Sinaia! Chiar e o mare problema! Oare chiar nu se poate face nimic?!", se intreaba femeia in postarea sa.Recent, chiar un angajat al Primariei Sinaia a postat pe Facebook imagini cu un urs agresiv care a intrat in curtea vecinului sau si a dat iama in tomberonul cu resturi menajere.