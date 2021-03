Ursul ajuns faimos alergand un schior pe partia din Predeal fura acum miere in judetul Bihor. "A rasturnat stupii si a mancat acolo"

Potrivit Ministerului Mediului, institutia care a autorizat relocarea, animalul a fost lasat liber in natura, pe un fond cinegetic suficient de mare pentru a nu mai interactiona cu oamenii. Animalele au fost mutate pe fondul de vanatoare din Finis, judetul Bihor, care are o suprafata de 16.500 de hectare.Pentru a fi capturat, ursul a fost ademenit intr-o cusca, fara sa fie necesara tranchilizarea sa. Operatiunea a fost organizata de Regia Padurilor Kronstadt si s-a desfasurat fara incidente."Ursul care a alergat dupa turisti pe partia de schi din Predeal a fost capturat, transportat si eliberat intr-o padure din judetul Bihor. Multumim colegilor de la I.N.C.D.S. Brasov pentru suport, Jandarmeriei si celorlalte institutii care ne-au sprijinit in realizarea acestei actiuni", a scris Regia, pe propria pagina de Facebook , unde a postat si imagini video cu ursul.Jurnalistii publicatiei eBihoreanul arata ca peste 20 de stupi ai unor apicultori din Finis au fost distrusi recent, iar locuitorii si-au dat seama ca este vorba de un urs , dupa ce au vazut urmele lasate in urma pagubelor."Peste tot e ceara si miere. I-a rasturnat si i-a mancat aici. Au fost distruse sapte sau opt familii", a povestit, la Digi24, Alexandru Halasz.La sfarsitul lunii ianuarie, un turist care schia in Predeal a fost filmat coborand in slalom avand un urs in urmarire. Incidentul a fost filmat de alti turisti, care se aflau in telescaun si care l-au avertizat pe schior de pericol.Padurile din Bihor au mai fost aleste de catre Regia Padurilor Kronstadt pentru a reloca ursii "gunoieri" din statiunile montane din Brasov. In ianuarie 2020, un mascul adult si un pui au fost adusi aici, dupa ce si-au facut un obicei din a se plimba pe aceeasi partie Clabucet.