Ursii au dat iama intr-o patiserie si o pensiune din Baile Tusnad. Au rupt usa si au mancat tot ce au gasit VIDEO

Unul dintre animale a fost observat in zona unei pensiuni, unde a provocat stricaciuni, in cautare de hrana."In ultimele 24 de ore au fost primite 2 apeluri prin intermediul SNUAU 112, prin care era semnalata prezenta unor ursi in orasul Baile Tusnad.Primul apel primit prin intermediul SNUAU 112, ieri, 16 iunie, la ora 23:26, a fost facut de catre o femeie care ne anunta despre prezenta unui urs in interiorul unei pensiuni de pe strada Bradului din orasul Baile Tusnad. La fata locului a fost trimis de indata un echipaj de jandarmerie din cadrul Postului de Jandarmi Montan Baile Tusnad, care insa nu a mai gasit ursul acolo. Animalul salbatic a provocat stricaciuni, fiind mai mult decat probabil in cautare de hrana", se arata intr-un comunicat de presa.Un alt urs a provocat pagube unui magazin de kurtos kolacs. Pe imaginile surprinse de martori se vede cum a doborat bucati din perete. "Al doilea apel a fost facut la aproximativ o ora dupa miezul noptii , un barbat semnalandu-ne prezenta unui urs in fata primariei din aceeasi localitate. Din cele relatate de catre apelant ursul a spart usa unui magazin, intrand in interior.Un echipaj de jandarmerie din cadrul Detasamentului 1 Jandarmi Mobil a ajuns in scurt timp la pe strada Oltului si a indepartat din locul unde fusese semnalat doar un urs, o ursoaica cu 3 pui. Continuandu-si patrularea, echipajul de jandarmerie a mai observat ursi pe strazile din localitate si acestia fiind indepartati inspre zona impadurita", se mai arata in sursa citata.In toate cazurile, patrulele au mai ramas in oras pentru o perioada, pentru a se asigura ca pericolul nu mai este iminent, mai anunta Jandarmeria.Autoritatile le reamintesc oamenilor ca este recomandat ca, de fiecare data cand sunt martori ai unor astfel de situatii, sa sune la 112, sa nu incerce sa intervina, sa nu hraneasca animalele salbatice, sa aiba grija unde depoziteaza resturile menajere si sa nu se apropie de ursi pentru a-i filma sau fotografia.