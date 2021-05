Imagini cu ursul Arthur, suprins de camerele de monitorizare aproape de locul unde a fost impuscat VIDEO

Cel mai mare urs brun din Romania, Arthur, considerat de vanatori un trofeu de aur, a fost vanat luna trecuta in padurile din Covasna de un print din Liechtenstein care a platit 7.000 de euro pentru a-l ucide.Potrivit ACDB, ursul a fost filmat de camerele de monitorizare."Poate ca el este ARTHUR! Acest urs a fost filmat de camerele ACDB de monitorizare a faunei salbatice la o mica distanta de fondul de vanatoare Ojdula, locul in care ursul Arthur a fost impuscat! Studiile noastre facute in cadrul proiectelor de conservare a carnivorelor mari arata ca teritoriile folosite de ursi sunt mult mai mari (peste 100 000 ha) ceea ce inseamna ca acel exemplar acoperea usor intregul areal al Muntilor Vrancei!Acum nu ne ramane decat sa speram ca acest urs filmat de noi nu este Arthur si ca il vom regasi pe una din camerele noastre de monitorizare a faunei salbatice din Muntii Vrancei! Pana atunci insa cerem Ministerul Mediului sa se aplece cu profesionalism asupra sistemului actual de acordare a derogarilor, sa modifice si sa schimbe legislatia neclara care permite astfel de situatii si mult mai vehement cerem transparentizarea sistemului de management a carnivorelor mari si aplicarea fara intarziere a celor doua Planuri Nationale de Actiune pentru urs si lup, care pana in prezent au zacut uitate si nefolositoare intre paginile Monitorului Oficial al Romaniei!", potrivit ACDB.Organizatiile de mediu Agent Green si VGT (Austria) au anuntat ca un print din Austria a ucis in luna martie cel mai mare urs brun din Romania , el fundamentandu-si acest gest printr-o derogare oferita de Ministerul roman al Mediului pentru eliminarea unei ursoaice cu pui care ar fi facut pagube intr-o localitate din Covasna.O petitie online a fost initiata catre Ministerul Mediului pentru a fi stopata vanatoarea de trofee. Seful Garzii de Mediu Octavian Berceanu a declarat ca a fost declansata o ancheta si ca, probabil, institutia se va indrepta catre alte organe de cercetare. El a sustinut ca in documente se vorbeste foarte mult despre un exemplar de urs si doar intr-un singur loc este mentionata o ursoaica cu pui. El a admis ca se poate ajunge la un dosar penal.