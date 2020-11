VIDEO. Cabana de la Varful Omu, devastata de un urs

Din fericire, cabana nu e locuita in aceasta perioada a anotimpului si, tot din fericire, vremea face sa nu existe turisti . Totusi, faptul ca un urs a ajuns atat de sus este neobisnuit in primul rand pentru ca, la altitudinea respectiva, sursele de hrana nu sunt des intalnite. Singura explicatie este aceea ca animalul a mai fost si altadata pe acolo si a gasit ce sa manance, iar acum a venit din obisnuinta.In orice caz, avand in vedere ca s-a petrecut la aceasta data (18 noiembrie), evenimentul este si mai neobisnuit, pentru ca ursii ar fi trebuit sa se retraga deja la hibernare.Dezastrul a fost descoperit dimineata de meteorologul Radu Manta, venit la statia meteorologica de pe Varful Omu. Radu Manta a anuntat cabanierul. La sosire, acesta a descoperit ca ursul a reusit sa intre in sala de mese a cabanei, unde a devastat mobilierul. Apoi, pentru ca nu a gasit mancare, s-a intors in padure."Dimineata (n.r. - joi) am vazut urmele ursului. Le-am urmarit si am observat ca ursul a provocat stricaciuni la Cabana Omu. A patruns in cladire, in sala de mese, unde a scos geamul de la ghiseu, probabil in cautare de hrana. N-a gasit nimic si s-a retras. Ursul a dat tarcoale si statiei meteo de langa cabana, dar la noi n-a putut sa intre. A spart un ochi de geam de la o magazie, dar n-a putut sa intre in interior. A urcat pe Valea Gaura si a coborat pe Valea Cerbului. Speram sa nu mai apara", a declarat meteorologul Radu Manta pentru sursa citata.Conform spuselor celor de acolo, in ultimii 10 ani au mai avut loc doar doua astfel de incidente la Cabana Omu, care este situata la altitudinea de 2.505 metri. Varful Omu, aflat in apropiere, are 2.514 metri altitudine.CITESTE SI