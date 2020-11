VIDEO Imagini inedite cu mai multi ursi care se pregatesc de hibernare in Piatra Craiului

Filmarile au fost realizate noaptea si ziua de camerele de monitorizare a faunei instalate de specialistii Romsilva. Dupa ce au analizat imaginile, specialistii au tras concluzia ca ursii se pregatesc de hibernare."Pregatiti pentru somnul de iarna? Asa am zice, daca privim imaginile cu acesti ursidin padurile Parcului National Piatra Craiului", au anuntat reprezentantii Romsilva pe Facebook Potrivit specialistilor, ursii acumuleaza vara si toamna grasimea necesara somnului de iarna. Apoi, ei se retrag intr-un barlog, iar metabolismul fiind redus, grasimea acumulata ii ajuta sa supravietuiasca.Ursii sunt animale omnivore, hrana lor fiind vegetala, dar si de origine animala. In meniul ursilor sunt de la pesti si mamifere mici, pana la pasari sau oua de pasari si insecte.In cautarea hranei, ursii fac deplasari lungi, folosindu-si toate simturile dezvoltate. Ursii detecteaza hrana de la cativa kilometri distanta, avand fose nazale mari si mii de receptori ai mirosului. Centrul mirosului din creierul ursului este de cinci ori mai dezvoltat decat cel al omului.Parcul National Piatra Craiului este unul dintre cele 22 de parcuri nationale si naturale administrate de Regia Nationala a Padurilor - Romsilva. Acesta are o suprafata de 14.800 de hectare in judetele Brasov si Arges. 10.860 de hectare sunt paduri, peste 6.000 de hectare fiind protejate.