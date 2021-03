VIDEO Imagini spectaculoase cu un urs care a incins atmosfera pe o partie din Predeal: a "schiat" alaturi de turisti si a alergat un instructor de schi

Din inregistrare se poate observa cum barbatul i-a avertizat pe ceilalti schiori sa stea pe loc, pentru ca ursul sa se intoarca in padure, insa acesta a fost intrigat de prezenta oamenilor si s-a apropiat la doar cativa metri de grupul de ei. In acel moment se aflau acolo zeci de schiori.La un moment dat, animalul chiar a dat semne ca are chef de joaca, insa monitorul de schi si-a dat seama cat de periculoasa poate deveni situatia si a inceput sa-l atraga departe de restul oamenilor. Animalul incepe sa-l fugareasca pe instructorul de schi, care se mentine la o distanta destul de mare pentru a nu-si pune viata in pericol.In tot acest timp, el ii avertizeaza pe schiorii de la baza partiei sa fuga din calea ursului.Situatia s-a incheiat cu bine dupa aproape zece minute.Astfel de incidente au devenit tot mai frecvente, ultima situatie periculoasa avand loc tot la Predeal in luna ianuarie , pe partia Clabucet