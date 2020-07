VIDEO Momentul zguduitor in care un urs pasnic este impuscat la Predeal. Un martor a filmat scena care i-a revoltat pe localnici

Mai multi turisti si localnici din Predeal au fost martorii unui eveniment cu puternic impact emotional petrecut in cursul zilei de miercuri, 24 iunie. Un urs pe care oamenii locului l-au botezat "Guleratul" a fost impuscat de un vanator langa o cladire in constructie din oras.Momentul a fost filmat de o femeie, care se aude strigand catre vanator "Impusca-l!".O localnica din Predeal a postat pe contul de personal de Facebook un mesaj in care critica dur decizia autoritatilor de a aproba impuscarea animalului. "Autorizatia de impuscare a fost obtinuta prin mistificarea realitatii, cum ca Guleratul ar fi fost urs rau si ar provoca pagube - afirmatii complet false", sustine femeia, pe nume Silvia Munteanu.Localnica mai scrie in postare ca vantatorul l-a momit pe urs spre locul in care si-a gasit sfarsitul punandu-i mancare in acelasi spatiu."In ziua impuscarii, conform regiei prestabile, vanatorii inarmati, cu armele la vedere in public, in locul stabilit, la ora aparitiei ursului, au inceput sa-l haituiasca catre padure, ceea ce nu au reusit. Guleratul, conform obiceiului, s-a ascuns dupa o gramada de lemne, de unde haitasii inarmati cu bate au incercat sa il provoace, sa-l intarate, cu armele pregatite. Lumea privea din strada sau de la balcoane, o femeie indemna la impuscarea ursului, asa cum se aude in film. Nu este adevarat ca ursul a incercat sa atace vanatorul care avea arma in pozitie de tragere, este o minciuna sfruntata menita sa acopere/justifice neregulile/ilegalitatile comise la uciderea ursului guleratul. Nu era in obiceiul ursului Guleratul sa se apropie prea mult de oameni, el pastra o oarecare distanta. De exemplu, daca te intalneai cu el pe drum, el trecea pe celalalt trotuar", mai spune femeia in postarea de pe Facebook.