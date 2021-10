Ploieștenii nu mai au acces în parcurile de joacă pentru copii fără certificat verde. Cum a reacționat un consilier local

Persoanele care nu au certificate verzi care să ateste că au vaccin anti COVID sau că au trecut prin boală nu mai pot intra în parcurile de joacă din Ploiești. Autoritățile au semnalat interdicția printr-un anunț plasat la intrarea în spaţiile de joacă, în conformitate cu Hotărârea de Guvern 1130 din 22 octombrie 2021.

Un consilier local PNL le-a cerut celor nemulţumiţi de hotărâre să îi transmită unde sunt astfel de afişe după care a anunţat, tot pe Facebook, că afişele au fost scoase. Politicianul a justificat intervenţia prin faptul că are probleme personale, nu era "la zi" cu deciziile luate la nivel central şi a cerut celor de la SGU să verifice legea. "O pun o greşeală de natură umană, nu neapărat voită sau... nu sunt genul să iau astfel de acţiuni fără să verific", a susţinut Dragoş Măchiţescu.

Afişele, semnate de conducerea SC SGU Ploieşti şi care poartă ştampila firmei deţinute de Consiliul Local Ploieşti, au fost postate pe reţelele de socializare de către persoane nemulţumite de această decizie.

Dragoş Măchiţescu, consilier local, le-a cerut celorlalţi să îi semnaleze locurile în care au fost amplasate astfel de anunţuri, iar după câteva zeci de minute a anunţat, tot pe Facebook, că afişele au fost îndepărtate.

Contactat telefonic, politicianul a declarat pentru News.ro că el este cel care a postat mesajele pe reţeaua de socializare. Consilierul local a precizat că nu a scos personal afişele, ci a cerut directorului adjunct al SGU Ploieşti să facă acest lucru. El a precizat că afişele au fost îndepărtate "prin aparatul de specialitate din SGU".

"Din păcate, eu am vorbit cu directorul SGU-ului de acest lucru, pentru că în momentul de faţă nu ştiau exact dacă este prevederea şi i-am rugat să verifice mâine, la prima oră, lucrul acesta şi după aia să revină cu ele la un loc. Pentru că ei nu ştiau de această acţiune. S-a făcut în regie proprie, nu au ştiut să îmi dea explicaţii. În acest sens, i-am rugat să le scoată, iar mâine dimineaţă să verifice să ne dea un punct de vedere", a afirmat el.

Măchiţescu a recunoscut că nu ar repeta acest gest.

Întrebat dacă consideră că a greşit atunci când şi-a folosit calitatea de consilier local pentru a cere îndepărtarea afişelor conducerii firmei Consiliului Local, politicianul a răspuns: "Consider că este, din punctul meu de vedere, o greşeală a mea, personală, în contextul în care nu am verificat informaţia înainte de a lua această decizie de a suna unul dintre directorii SGU, dar am spus şi motivele pentru care am luat această decizie într-un timp foarte scurt, având aceste probleme; o pun o greşeală de natură umană, nu neapărat voită sau... nu sunt genul să iau astfel de acţiuni fără să verific".