Imagini copleșitoare la secția ATI a spitalului unde 97% din pacienții COVID sunt nevaccinați VIDEO

Sălile de operație ale Spitalului de Urgență “Elena Beldiman” din Bârlad au fost transformate în saloane de Terapie Intensivă. “Ne dorim că personalul medical și de suport să reziste pentru că și ei sunt OAMENI!”, spune în postarea de pe pagina de socializare, managerul interimar, Daniela Rusu.

Doar în două zile, joi și vineri, au murit 19 oameni, cu vârste între 25 și 97 de ani, iar de luni până miercuri inclusiv, au murit 50 de persoane de Covid-19. Toți cei care au murit au fost nevaccinați.

Managerul interimar al spitalului din Bârlad a postat pe pagina de Facebook un apel, însoțit de un video foarte dur, care arată tuturor celor care încă mai sunt sceptici în fața vaccinării, ce suferințe îndură pacienții infectați cu SARS-C0V 2, nevaccinați. Iată ce spune managerul Daniela Rusu, care zilnic, de câteva ori,merge să încurajeze cadrele medicale pentru a rezista:

“De la începutul acestei pandemii, de peste un an și jumătate, medicii, alături de întreg personalul medical și auxiliar, au fost în prima linie și au depus toate eforturile pentru a gestiona eficient situația și pentru a le asigura tuturor pacienților îngrijirile necesare. Aceste eforturi continuă.Trebuie să existe, însă, un efort comun și din partea fiecăruia dintre noi, pentru a depăși cu bine această situație.

Despre vaccinare există voci pro și contra – un drept pe care se bazează democrație, fiecare decide pentru sine, însă în permanență trebuie să existe respect reciproc și nu trebuie îngrădită sau perturbată nicio clipă desfășurarea unui act medical, indiferent care este acesta. Medicii și personalul nostru medical trebuie să își desfășoare activitatea în condiții adecvate și de siguranță. Intimidările, amenințările de orice fel nu își au locul acum și nici nu trebuie să existe vreodată. Exercitarea actului medical sau a oricărei activități în general necesită concentrare, atenție, efort și merită RESPECT! Personalul medical și de suport a ajuns la limita maximă de oboseală…sunt oameni dedicați, implicăți, care depun tot efortul pentru a face ceea ce trebuie în această perioada grea pentru noi toți!

Lucrăm contracronometru, sub presiunea timpului și a situației existente, a avalanșei de pacienți care vin, disperați, în ultimul moment, să fie salvați. În izolatorul Spitalului sunt persoane care așteaptă eliberarea unui pat cu acces la sursă de oxigen, pe secții sau la ATI, locul în care, în permanentă sunt 21 de pacienți internați. Când se eliberează un pat, se ocupă în următoarele minute. Sunt pacienți pe secție care au nevoie de Terapie Intensivă și se face bilanț în fiecare moment. Pacientul care are cea mai mare nevoie de asistență în Terapie Intensivă e transferat imediat, iar cel care este cel mai bine de la ATI se mută pe secție. E un schimb de pacienți cu prioritizarea celui care are cea mai mare nevoie.

Aveți încredere în noi, facem tot ce se poate!

Mulțumesc medicilor, personalului medical și auxiliar pentru eforturile depuse, ei sunt cei care îngrijesc pacienții și stau de vorba cu aceștia, cei care renunta și din timpul lor liber și se implică, în pofida oboselii, în asigurarea unui act medical care oferă vindecare, dar și o stare de liniște și siguranță pentru pacienți. Mulțumesc pacienților care, cu recunoștință ne-au adresat mesaje și ne-au acordat suport și încredere. Mulțumesc Ciprian Donose pentru realizarea acestei prezentări video, o prezentare care a dorit să reflecte realitatea dură a efectului deciziei de nevaccinare.”

(Dana Rusu, manager interimar S.M.U. Bârlad)