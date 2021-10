O celebră actriță anti-vaccinistă a făcut COVID. "În curs de imunizare pe cale naturală"

Una dintre susținătoarele mișcării antivacciniste din România s-a infectat cu coronavirus.

Este vorba despre actrița Manuela Hărăbor, care a făcut anunțul joi, 7 octombrie, pe pagina sa de Facebook.

„Sunt bine, plină de energie, fără simptome și cu nivel de oxigen maxim. Nevaccinată și în curs de imunizare. Pe cale naturală”, a scris Manuela Hărăbor pe Facebook.

Comentariile la postare nu au întârziat să apară. Unele persoane au sfătuit-o să se vaccineze.

„Eu nu am îndemnat pe nimeni sa facă sau să nu facă vaccinul. Și nici nu o voi face vreodată. Eu am susținut și susțin în continuare libera alegere a fiecăruia dintre noi. Faptul ca eu sunt nevaccinată și dumneavoastră sunteți vaccinată nu ne deosebește cu nimic în privința virusului. Putem contacta și putem infecta deopotrivă. Eu am fost infectată, împreună cu alți trei, de un coleg vaccinat. Așa că este irelevant ce spuneți. Vă respect decizia si sper sa îmi respectați la rândul dumneavoastră decizia”, a răspuns actrița unui comentariu.

„Și nu o sa va vaccinați? Va puneți copilul, în primul rand, în pericol, după care părinții care au 80 de ani. Dacă nu va gândiți la dvs. măcar sa va gândiți la cei din jur”, i-a spus altcineva.

Răspunsul a venit prompt: „Nu mulțumesc. Împreună cu familia mea”.

Actrița postase și zilele trecute mesaje cu privire la pandmeie.

Hărăbor a încurajat și protestele anti restricții.