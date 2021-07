Ministrul Sănătății, despre valul patru în România: În scenariul cel mai pesimist, o creştere rapidă a cazurilor, până la peste 1.500 pe zi. 500 de paturi ATI vor fi necesare

91% din decese au survenit la persoane neimunizate

Același număr de cazuri l-a estimat și Valeriu Gheorghiță

România a ajuns la o imunitate colectivă dobândită prin boală şi vaccinare de 44%

„Ne putem aștepta la mai puține decese față de numărul înregistrat în valul trei”

De asemenea, Ioana Mihăilă a declarat că, având în vedere modul în care evouează pandemia de COVID-19, relaxările ar trebui să continue pentru persoanele vaccinate, în timp ce, pentru cei care nu s-au vaccinat încă, ar trebui să existe restricţii în continuare, mai ales în spaţiile publice închise cum sunt mall-urile. Un set de măsuri în acest sens va fi discutat în coaliţia de guvernare.”În acest moment, lucrurile încă arată bine, dar numărul cazurilor de infecţie cu COVID-19 este în creştere. Săptămâna aceasta am primit o estimare, un raport de la INSP, unde au fost prezentate patru scenarii, în funcţie de rapiditatea cu care creşterea cazurilor se poate instala. În scenariul cel mai pesimist, aşa cum a declarat şi colonelul Gheorghţă, ne putem aştepta la o creştere rapidă a cazurilor, ajungând până în 15 septembrie să avem peste 1.500 de cazuri pe zi.Raportul INSP calculează şi nevoile de resurse în ceea ce priveşte numărul paturilor şi se estimează că în plin val paru pandemic s-ar putea să fie nevoie de 500- 500 şi ceva de paturi de ATI. Astea sunt estimări, urmează să vedem ce se întâmplă şi depinde cum ne vaccinăm de acum încolo”, a declarat Ioana Mihăilă, la B1 TV, vineri seară.Întrebadtă de ce coincide debutul valului patru cu finalul concediilor, Ioana Mihăilă a declarat că este o perioadă luată în calcul de INSP.”Este perioada luată în calcul INSP, nu cred că poate să estimeze ce se poate întâmpla în noiembrie sau decembrie”, a declarat Ioana Mihăilă.Ministrul a explicat că cei nevaccinaţi sunt cei mai expuşi riscului de a se îmbolnăvi.”Când spunem că valul 4 e al nevaccinaţilor, ne referim la cei care sunt cei mai afectaţi, iar persoanele nevaccinate au risc mai mare de a dezvolta forme de boală sau există risc de deces la acele persoane care nu sunt vaccinate. (...) Nevaccinaţii sunt expuşi riscului. Datele ştiinţifice spun că tulpina Delta este mai contagioasă, că se transmite mai uşor”, a declarat Ioana Mihăilă.Ministrul Sănătăţii, Ioana Mihăilă, a declarat, vineri seară, că 87% din noile cazuri de infectare cu SARS-CoV-2 apărute în România în ultimele patru săptămâni au fost înregistrate în rândul persoanelor nevaccinate, iar 91% din decese au survenit la persoane neimunizate, relatează Agerpres.„Când spunem că valul 4 e al nevaccinaţilor, ne referim la cine va fi mai afectat de acest val 4, iar persoanele nevaccinate au risc mult, mult mai mare de a dezvolta forme de boală care să necesite internare sau există riscul de deces mult mai mare la acele persoane care sunt nevaccinate. Uitându-ne pe ce s-a întâmplat în ultimele patru săptămâni în România, observăm că 87% din noile cazuri, chiar dacă nu au fost atât de multe, sunt ale nevaccinaţilor. 87% din cazurile de noi infectări au fost la persoane nevaccinate şi 91% din decese au apărut la persoane nevaccinate, deci cred că nu mai trebuie să existe urmă de îndoială că vaccinaţii vor fi protejaţi, nevaccinaţii sunt încă expuşi riscului”, a mai spus ministrul la B1 TV. Valeriu Gheorghiță a declarat joi, 22 iulie, că numărul cazurilor zilnice ar putea depăși 1.500 la jumătatea lunii septembrie, dacă nu se vor vaccina mai mulți oameni.„În ultimele două săptămâni se constată o ușoară creștere a mediei cazurilor pe fiecare săptămână. Practic dacă ne uităm în ultimele două săptămâni, pe grupe de vârstă, constatăm că sub 40 de ani există o creștere importantă, chiar de circa 120%, a numărului de cazuri. Există categoric un trend ascendent la nivel național, chiar dacă în valoare absolută e vorba de un număr mic de cazuri”, a spus Gheorghiță pentru digi24.„Pe lângă această creștere lentă, pe care am observat-o și la celelalte valuri, la un moment dat urmează o creștere exponențială. În perioada următoare observăm o creștere progresivă, lentă, a numărului de cazuri, însă această predicție ne arată că e posibil, la jumătatea lunii septembrie, să ajungem la un număr mult mai mare de cazuri. Mai ales că nu avem încă un prag de imunitate colectivă atins la nivel național”, a adăugat el.„Sunt județe, inclusiv Municipiul București, unde rata de imunizare colectivă este peste 60%. Cu toate acestea, avem în continuare populație vulnerabilă nevaccinată, ceea ce ne expune unui risc crescut de îmbolnăviri și de a dezvolta forme severe și de decese”, a mai spus medicul.„Se estimează chiar peste 1.500 de cazuri raportate în fiecare zi, însă acest lucru depinde foarte mult de numărul de persoane care vor fi imunizate până la acel moment. Și aici, când vorbim de imunizare, ne referim la vaccinare”. Rata de imunitate colectivă dobândită prin boală şi vaccinare la nivel național este de 44%, iar în judeţele Cluj şi Ilfov şi în municipiul Bucureşti de peste 60%. Anunțul a fost făcut de medicul militar Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare."Am finalizat, alături de colegii de la Institutul Naţional de Sănătate Publică, estimarea ponderii populaţionale cu un grad de protecţie faţă de boala COVID obţinut prin vaccinare şi trecere prin boală. (...) Au fost efectuate două estimări: una la nivel judeţean şi una la nivel de unitate administrativ-teritorială.Pentru estimarea la nivel naţional şi nivel judeţean s-a folosit ca bază de calcul populaţia rezidentă în România la data de 1 ianuarie 2020, adică 19,3 milioane de persoane. Ca atare, la nivel naţional, ponderea populaţională cu un grad de protecţie faţă de boala COVID-19, cumulat cu trecerea prin boală şi vaccinare, este estimat la circa 44%", a precizat Valeriu Gheorghiţă, într-o conferinţă de presă, la Palatul Victoria Experții estimează că și numărul deceselor ar putea crește în perioada următoare. Dr. Marius Geantă, președintele Centrului pentru Inovație în Medicină a precizat pentru Ziare.com că ne putem aștepta la un număr mai mare de decese față de cel înregistrat în prezent, pentru că și numărul de infectări crește dar acesta nu va fi mai mare față de cel din valurile anterioare.”Numărul de infectări va crește în perioada următoare și, implict, va crește și numărul de cazuri grave și numărul de decese. Opinia mea este, însă, că valul 4, per total, nu va avea impactul valurilor 2 și 3, în primul rând pentru că există acest nivel de imunitate obținută prin vaccinare sau ca urmare a trecerii prin boală și care se păstrează la acest moment. Nu este un nivel de imunitate care să fi scăzut.Cu siguranță ne putem aștepta la mai puține decese față de numărul înregistrat în valul 3, exceptând situația în care va începe să circule o variantă a virusului care să determine o mortalitate mai mare. Însă, momentan, nu avem acest gen de date despre nicio variantă dintre cele pe care le cunoaștem”, a spus co-fondatorul Centrului pentru Inovație în Medicină.