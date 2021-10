Paturi cu oxigen pentru bolnavi COVID, nefolosite din cauza birocrației DSP. ”Ne controlează şi ne hărţuiesc excesiv cu controale”

Deși numărul solicitărilor privind internarea bonavilor COVID este tot mai mare, secția medicală a Spitalului Colţea are 16 paturi cu oxigen nefolosite, în care ar putea fi trataţi pacienţii după ce au ieşit din ATI COVID şi a căror stare nu permite externarea. Medicii din spital au cerut DSP București modificarea structurii funcţionale şi organizatorice a Secţiei medicină internă/compartiment de cardiologie.

Într-un răspuns trimis la solicitarea News.ro, specialiştii DSP susţin că, în urma analizei acestui dosar şi în urma vizitelor de evaluare pe care le-au făcut la faţa locului, au ajuns la concluzia că dosarul depus este incomplet şi că există neconcordanţe între memoriul tehnic şi nota de fundamentare asumate de conducerea spitalului şi structura funcţională propusă efectiv pentru pacienţii COVID-19 – cazuri confirmate şi pentru pacienţii post-COVID a căror stare nu permite externarea la domiciliu. În acest răspuns, se mai arată că zona de spitalizare de zi pentru pacienţi din secţia medicină internă trebuie organizată conform prevederilor legale pentru a fi dată în folosinţă.

În acest sens, DSPB a trimis pe data de 08.10.2021, dar şi pe data de 15.10.2021, două adrese în care cere spitalului completarea dosarului şi actualizarea memoriului tehnic şi a notei de fundamentare în regim de urgenţă.

La solicitarea News.ro referitoare la stadiul completării dosarului cerută de DSPB astfel încât să poată fi puse în funcţiune cele 24 de paturi momentan goale (din care 16 cu oxigen) de pe secţia medicală aflată la etajul 2, managerul a răspuns că va reveni cu un comunicat de presă, dar luni, 18 octombrie.

Până atunci, medicii din spital sunt disperaţi pentru că, susţin ei, nu-şi mai pot face activitatea în condiţii de siguranţă. Şeful secţiei de ATI, dr. Letiţa Coriu a trimis pe 15.10.2021 o adresă către DSP Bucureşti în care explică faptul că DSP întârzie emiterea unui nou aviz de funcţionare pentru încă 24 de paturi de pe secţia Medicală aflată la etajul 2 (dintre care 16 cu oxigen).

Un şir infinit de hârtii între spital şi DSP, care durează zile întregi. La mijloc sunt din nou pacienţii pentru care nu se poate găsi un loc liber în spital, deşi practic acestea există

Dr. Letiţia Coriu, şeful secţiei de ATI de la Spitalul Colţea din Capitală: Pe de o parte,ne hărţuiesc excesiv cu controale, pe de alta hârtii, avize sanitare

“Nu înţeleg de ce în Spitalul Colţea zona roşie a fost deschisă atât de târziu în această pandemie. Medicii acestui spital au aşteptat foarte mult avizele de la DSP, trăim într-o birocratizare excesivă în care fiecare vine să ne verifice, DSPB şi alte formaţiuni, fac teancuri de dosare şi documente pentru a se proteja legal, dar nu avem în niciun fel funcţionalizate circuitele.

La noi în Colţea se lucrează în ATI pe 8 paturi de COVID, avem şi ATI non-COVID, dar în paturile de COVID suntem supranumerari. Noi am început prin presiuni la DSU, la comandantul acţiunii, care a fost foarte prompt, şi am spus că putem să facem COVID în ATI şi aşa ne-au deschis cu mare greutate, dar în secţia de medicală permanent au întârziat, la modul că DSPB a dat un aviz într-o vineri, dar s-a rătăcit în cadrul DSPB şi s-a descoperit abia luni că s-ar fi semnat vineri. După un consiliu medical furtunos, în care nu înţelegeam ce se întâmplă, noi medicii speram să se deschidă zonă roşie COVID la medicală, ATI-ul era deja blocat de pacienţi.

Pe de o parte, ne controlează şi ne hărţuiesc excesiv cu controale, pe de altă parte, hârtii importante, avize sanitare, în acest DSPB parcă este o gaură neagră.

Dr. Coriu: În continuare avem 24 de paturi pe care DSPB nu vrea să le deschidă din diverse motive

Noi am depus planul de rezilienţă adaptat situaţiei pandemice a valului 4, pentru că noi am fost şi în valul 3, şi în valul 3 am avut o anumită capabilitate, am avut 8 paturi de ATI COVID si 28 de pe medicală cu oxigen, iar acum am propus din nou acelaşi lucru, cu foarte mare greutate DSPB a dat aprobare pentru paturile de medicală, acelea 28, dar, în continuare avem încă 24 de paturi pe care DSPB nu vrea să le deschidă din diverse motive. Ba că avem noi conflicte interne, ba că nu vor ei să-şi asume.

Consiliul medical a fost solicitat în repetate rânduri să voteze aceste documente trimise spre DSPB. Planul de rezilienţă era că se va face tot etajul medicalei zonă roşie.

28 de paturi, ocupate cu pacienţi cu COVID-19 pe secţia medicală. Pe lângă acestea, 24 de paturi, dintre care 16 cu oxigen, stau goale

28 sunt acum în secţia medicală ocupate cu pacienţi cu COVID şi 24 stau goale că nu ne dă DSPB aprobare. Acolo există 16 prize de oxigen. Sunt intermitente, un pat are oxigen, un pat nu are.

Dr. Coriu: Am fost nevoiţi să punem paturi în plus în ATI, dar nu putem să facem un rulaj, oamenii care se fac bine trebuie transferaţi mai departe în secţia medicală

În ultima săptămână, în ATI suntem cu paturi supranumerare, au venit cu maşini personale pacienţi tineri la gardă, desaturaţi, cu insuficienţe respiratorii severe, şi am fost nevoiţi să punem multe paturi în plus în ATI şi nu putem să facem un rulaj, adică pui paturi, paturi, dar sunt şi oameni care se fac bine şi trebuie transferaţi mai departe, în secţia de medicală, şi când se vor face foarte bine din medicală, la domiciliu. Ei, nu se poate face acest rulaj, pentru că secţiile sunt blocate. Singura soluţie este să extinzi, ori la noi DSPB nu poate. Nu poate decât să ne controleze în continuu.

Avem manageri numiţi politic, oameni tineri, care nu au experienţă nici măcar medicală, darămite de manageri, conduc prin hârtii spitalul, eu zic că este necesar să avem echipe administrative de medici din cadrul spitalului, nu din afară care nu ştiu problemele spitalului.

Consiliul medical a încercat să roage managerul să se implice în relaţia cu DSPB, s-au dat zeci de telefoane, nu se rezolvă nimc, ne lovim de opacitate completă”, a explicat pentru News.ro Dr. Letiţia Coriu, medic primar de ATI la Spitalul Colţea.