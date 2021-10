Cum a ajuns România ”bomba biologica a lumii”. Medicul Octavian Jurma: ”Suntem condamnați efectiv să ne infectăm”

Situația gravă privind numerele mari de infectări, decese și pacienți la ATI, îi neliniștește pe reprezentanții OMS dar și pe vecinii noștri care ne sar în ajutor cum pot. Specialiștii din România spun că avem nevoie de autorități care trebuie să ia decizii înțelepte pentru a ieși din criza sanitară în care ne aflăm.

Cercetătorul Octavian Jurma spune că această situație este urmarea ”unui comportament al autorităților care nu mai este iresponsabil ci deliberat distructiv care intră, din punctul meu de vedere în zona zădărnicirii combaterii bolilor”.

”Suntem într-o situație în care suntem condamnați efectiv să ne infectăm și o spun cu toată responsabilitatea. Nu este o metaforă. Copiii sunt obligați să meargă la școală indiferent de incidență, oamenii sunt obligați să circule, iar cei responsabili sunt lăsați liberi să facă ce vor ei. Eu nu pot să trăiesc, să mă izolez complet într-o societate. Am nevoie de ajutorul statului, iar statul și autoritatea statului este în spatele negaționiștilor”, a explicat Jurma.

”Adevăratul ”experiment” este de tip ”lagăr de infectare. Se vor extrage multe date din România”

Dr. Octavian Jurma a mai spus că cei care cred că se vrea un experiment ”au dreptate într-un fel” însă nu se face un experiment prin vaccin ci prin infectare și că, ”noi vom fi, probabil, prima țară care va reuși să treacă de valul 4 fără nicio măsură”.

”Acest calcul că infectarea de turmă poate să te scoată din criză este aberantă și demonstrată, practic, că nu funcționează nicăieri în lume. Nicio țară din lume nu a reușit să treacă așa prin val. Noi, probabil vom fi prima țară care va reuși să țină linia și să trecem și prin valul 4 fără nicio măsură.

Aceasta, într-adevăr ar fi măcar un experiment de tip ”lagăr de infectare”, în care niște medici din întreaga lume vor veni să vadă ”ce fac ăștia cu oamenii din România”, ”uite cum se infectează”, ”a.., nu știam că această rată de infectare este posibilă la copii dacă sunt nevaccinați”.

Deci vor fi o grămadă de date care vor fi extrase de alte țări, din România, ca să-și păzească mai bine populația. Din punctul acesta de vedere, da, facem ceva experimental în România, dar nu este vaccinarea, este infectarea.

Acesta este adevăratul experiment care se face în România. Celelalte țări au vaccinat în masă, nu au făcut experimente pe populația lor. Astfel că se uită de pe margine din siguranța asigurată de guvernele lor, care mai cu binișorul, mai cu nuiaua, dar nu au fost măsuri abuzive reale. Au pus presiuni pe care și noi pretindem că le luăm acum, cum ar fi accesul cu certificatul verde”, a mai spus Octavian Jurma.

”Dacă nu luăm măsuri, pandemia se va stinge când va arde totul în calea ei”

Specialistul a mai explicat că vom avea o scădere a presiunii infectărilor abia când imunitatea de turmă și cea obținută din vaccin, mai ales de cea de a treia doză, va ajunge la aproximativ 50%.

”Acest lucru face ca pandemia să se mai oprească doar atunci când va ”arde” toți oamenii care mai pot fi infectați.

Probabil că după ce se va atinge o imunitate de turmă de peste 50% în urma infectării și a vaccinării, mai ales cu rapelul al doilea, cu doza buster, cum se spune, ar aduce imunitatea la zi și ar oferi protecție și față de infectare, în perioada aceasta, atunci probabil vom avea un vârf urmat de o scădere. Însă depinde și de cât de rapidă va fi scăderea aceasta. Noi, când am depășit 6.000 de cazuri, am trecut de capacitatea sistemului nostru medical”, a explicat Jurma.

”Am ignorat incidențele. Acum sistemul sanitar este ca proverbialul măgar”

”Noi am ignorat incidențele și am mers pe principiul ”dacă am rezistat până la 6 la mie, de ce să nu reziste și până la 20 la mie”. Adică la fel cum am spune ”dacă ar căra trei pietre de ce să nu care și 10”. Răspunsul este ”pentru că la un moment dat se va rupe”. Aceasta este realitatea. La un moment dat ”spinarea” sistemului medical s-a rupt.

Acum, sistemul medical din România este ca proverbialul măgar care nu mai poate să tragă pentru că au pus prea multă încărcătură iar politicienii îl biciuiesc în continuare. Iar cei din afară se uită și se miră: ”Bine, nu te-ai gândit să mai ridici din povară? Nu te-ai gîndit să închizi măcar chefurile? Pentru că avem o situație care a scăpat deja de sub controlul național și am devenit o amenințare pentru alte țări”, a mai spus cercetătorul.

România a devenit ”amenințare biologică”: ”Se va crea un cordon sanitar în jurul României”

”OMS a trimis emisar să ne ajute, însă în același timp a trimis emisar să învețe ce se întâmplă aici și să informeze Organizația Mondială a Sănătății care are obligația să-și informeze mai departe țările membre astfel încât acestea să știe ce se întâmplă în România, iar dacă noi refuzăm să ne lăsăm ajutați, atunci să ia aceste state măsuri de protecție împotriva țării noastre care devine o amenințare biologică.

Se va crea un cordon sanitar în jurul României. Dacă noi nu ne punem singuri în carantină, sunt convins că țările care au făcut eforturi destul de mari să se protejeze prin vaccinarea populației se vor proteja de posibilitatea emergenței unei tulpini rezistente la vaccin în România”, a mai arătat cercetătorul.

Specialistul este de părere că, pentru că încă există foarte multă lume care refuză să se vaccineze, nu este exclus să avem într-un final mutația românească a coronavirusului care să fie una rezistentă la vaccin.

”Noi avem cumva ”condiții de laborator” aproape pentru a produce un mutant rezistent la vaccin. Noi vrem să fim acolo pe harta lumii, că există și o tulpină românească ce a decimat populația nu numai una indiană sau braziliană”, a precizat Octavian Jurma.

Specialistul a mai subliniat că săptămâna aceasta vedem consecințele depășirii pragului de 15.000 de infectări pe zi.

