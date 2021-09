Universitatea din România care condiționează cazarea studenților de vaccinarea anti COVID, testare sau trecerea prin boală

În contextul creşterii numărului de infectări cu SARS-CoV-2, Agronomia din Iași a decis că în căminele instituţiei de învăţământ superior se vor putea caza studenţii în anumite circumstanţe. Fie aceştia vor prezenta certificatul european de vaccinare, care atestă ori faptul că sunt vaccinaţi, ori că au trecut în ultimele 180 de zile prin boală, fie prezintă rezultatele unui test rapid sau PCR la un laborator autorizat, fie acceptă să fie testaţi la faţa locului într-unul dintre punctele care vor fi amenajate chiar în mijlocul campusului.Rectorul instituţiei de învăţământ superior spune că a luat această decizie după ce a fost consultată legislaţia în vigoare şi cu un scop major: din toamnă, toate cursurile la Agronomie se vor relua în modul faţă în faţă. „Înainte de a se caza studenţii vor face un test sau vor prezenta rezultatele unui test, doar cei care nu sunt vaccinaţi. Cei vaccinaţi vor prezenta certificatul de vaccinare ce va atesta şi dacă au trecut prin boală. Testul va fi unic, doar înainte de cazare, nu periodic, o să ne organizăm să avem puncte de testare în campus. Am făcut deja diligenţe către DSP şi încercăm să vedem cum ne organizăm, pe modelul evenimentelor mari care au avut loc”, a declarat prof.dr. Gerard Jităreanu, rectorul USV Iaşi, citat de Ziarul de Iași.„Toată lumea - şi cadrele didactice, şi studenţii, vor respecta strict regulile impuse, de la distanţare, la purtarea măştii. Am prevăzut toate activităţile faţă în faţă, inclusiv cursurile, şi sperăm să fim într-un scenariu cu o incidenţă de sub 6 la mie în Iaşi ca să putem respecta acest lucru. Dacă nu, suntem pregătiţi şi cu varianta B, sistemul hibrid, pe care l-am organizat cu succes anul trecut”, a mai spus prof.dr. Gerard Jităreanu.