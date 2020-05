Aglomeratia din vami continua si azi: La Nadlac se asteapta 8 ore

Ziare.

com

Potrivit aplicatiei Politiei de Frontiera, "Trafic online", pentru intrarea in tara, la Nadlac se asteapta 480 de minute, la Nadlac II se asteapta 150 de minute, iar la Vama Bors timpul de asteptare este de 180 de minute.Pentru iesirea din tara a autoturismelor se asteapta 180 de minute la Nadlac, 30 de minute la Nadlac II si 40 de minute la Bors.Si camioanele asteapta, la Nadlac II, 210 minute pentru intrarea in tara si 50 de minute pentru iesire.Potrivit Politiei de Frontiera, la Nadlac sunt deschise 7 artere pentru intrare si 6 artere pentru iesire."Timpi de asteptare din cauza anchetei epidemiologice efectuate la intrarea in tara. Pe sensul de iesire din Romania: valori mari de trafic si verificari amanuntite ale autoritatilor de frontiera ungare", a precizat Politia de Frontiera. Si sambata s-au inregistrat mari timpi de asteptare in vamile de la granita cu Ungaria, unii dintre soferi declansand un protest spontan.Pe durata starii de alerta, persoanele care vin in tara dintr-o calatorie internationala nu mai sunt obligate sa stea doua saptamani in carantina institutionalizata si se pot izola la domiciliu, impreuna cu familia.