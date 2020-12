Blocaj in Vama Giurgiu. Coada de TIR-uri pe 6 kilometri

"In aceasta dupa-amiaza a sosit la frontiera un numar mare de TIR-uri de marfa, iar acest lucru, coroborat cu faptul ca partea bulgara a mai avut de efectuat unele lucrari de amenajare a carosabilului pe Podul Prieteniei, ca bulgarii verifica fiecare sofer daca are de platit amenzi incasate pe teritoriul Bulgariei si se face si triajul epidemiologic, a dus la formarea de cozi", a declarat marti, pentru AGERPRES, purtatoarea de cuvant a ITPF Giurgiu, Andreea Bicu.Ea spune ca numarul TIR-urilor care s-au prezentat la iesirea din Romania prin PTF Giurgiu-Ruse, Bulgaria, in ultimele 24 de ore a ajuns la 1.348, pe sensul de intrare a fost de 947, iar timpul de asteptare la controlul de frontiera este de o suta de minute pe sensul de iesire din tara si de 40 de minute pe sensul de intrare in Romania.Numarul autoturismelor care au tranzitat PTF Giurgiu in ultimele 24 de ore a fost redus, de 193 pe sensul de intrare si de 212 pe sensul de iesire, timpul de asteptare la controlul de frontiera pentru autoturisme fiind de zece minute pe ambele sensuri.CITESTE SI: